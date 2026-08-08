Atleta Meridiano 2025 hace historia al ganar el Whitney Stakes (G1) en Saratoga

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El jockey venezolano Junior Alvarado logró la tarde de este sábado una victoria sobre el lomo del cuatroañero Sovereingty en la edición 97 del Whitney Stakes (G1) que se disputa en el hipódromo de Saratoga con un premio de Un millón de dólares y un pase directo a la Breeders’ Cup Classic del próximo mes de noviembre en Keeneland. Alvarado es el actual ganador del Premio Atleta Meridiano y Atleta Deportivo de Venezuela 2025.

Estados Unidos: Junior Alvarado gana con Sovereingty el Whitney Stakes (G1) en Saratoga

La partida fue mala para el hijo de matrona Puca, Baeza, mientras que la yegua de la carrera, Nitrogen tomó la delantera con parciales de 23.43 en los primeros 400 metros y 44.27 en la primera media milla de la prueba con Antiquarian a su lado. Los 1.200 metros fueron cruzados en 1:09.05, donde el doble coronado del 2025 comenzaría su remate y pasarían la milla en 1:35.05 para tomar la delantera y ganar en 1.47.91.

El hijo de Into Mischief dejó dividendos de $6.52 a ganador, $4.10 el place y $3.22 el show, en su séptima victoria como purasangre y la primera del año en tres presentaciones, además, que es el primero en ganar el Derby de las Rosas y luego el Whitney Stakes (G1) desde 1998. Para Alvarado es su tercera victoria en esta prueba, para consolidarse como el más ganador entre los criollos y a nivel general en la historia del Whitney.

En el segundo lugar finalizó la hembra de la prueba, Nitrogen con John Velázquez en la silla, y tercero Antiquarian con el boricua Manuel Franco, quien venía de ganar seis carreras en la jornada del viernes.