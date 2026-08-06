El Atleta Meridiano y el Caballo del Año buscan su primera victoria de 2026 en el Whitney Stakes (G1)

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El Hipódromo de Saratoga albergará este sábado por la tarde una espectacular jornada hípica de 14 competencias. El programa oficial incluye cuatro carreras de Grado 1, en una fiesta del turf que celebra la edición 97 del mítico Whitney Stakes (G1). La prueba cuenta con una selecta nómina de ocho ejemplares, reparte un premio de un millón de dólares y otorga un pase directo a la Breeders’ Cup Classic (G1) de este año en Keeneland, Kentucky.

La dupla de Junior Alvarado y Sovereignty va por la gloria en Estados Unidos

La carrera más importante del verano en el hipismo estadounidense, programada en una distancia de 1,800 metros, tiene como protagonista al actual Caballo del Año, el doble coronado Sovereignty. El pensionado del afamado entrenador William Mott contará con la monta de su jinete habitual, el venezolano Junior Alvarado, distinguido con el premio Atleta Meridiano.

El ahora cuatroañero, defensor de los colores de Godolphin LLC y bajo el cuidado del miembro del Salón de la Fama William Mott, persigue su primer triunfo de la presente temporada. El campeón sumó dos participaciones previas este año sin alcanzar la victoria: finalizó segundo en el Oaklawn Handicap (G2) en abril y ocupó la tercera posición en el Stephen Foster en Churchill Downs durante el mes de junio.

Un hito histórico ausente desde la hazaña de Alydar

El valioso hijo del siete veces campeón semental Into Mischief en Crowned, por Bernardini, llega a este compromiso con una campaña global de seis victorias en 11 presentaciones y una producción que supera los 6 millones de dólares. Si logra el triunfo, se consagrará como el primer ejemplar en ganar el Whitney Stakes tras haber conquistado el Kentucky Derby (G1) como tresañero en casi medio siglo, una hazaña que no ocurre desde 1978 con el histórico Alydar, el cual logró la hazaña en su momento como tresañero en dicha temporada.

De acuerdo con los reportes oficiales de Equibase.com, el purasangre completó su último ejercicio el pasado 2 de agosto en la pista de entrenamiento de Saratoga. Registró un tiempo parcial de 50.10 segundos para los 800 metros en un apronte cómodo.