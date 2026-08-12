Pronósticos Saratoga: picks y el dato clave para el miércoles 11 de agosto

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Este miércoles inicia la séptima semana del Summer Meet en el hipódromo de Saratoga Race, New York, con un programa de nueve carreras. La jornada incluye el Michael G. Walsh Novice Stakes de $75,000 prueba que complementa una atractiva cartelera en la cual se ven los mejores exponentes. La primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m. hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Saratoga, New York

Las once carreras programadas fueron diseñadas: cuatro en pista de arena y cinco en césped, Además una de salto. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 3,800m, salto, Michael G. Walsh Novice Stakes de $75,000 (1:10 a.m. VEN)

Feeling Festive (3) ganó de forma contundente la última vez en Colonial Downs y parece ser el rival a batir .

ganó de forma contundente la última vez en Colonial Downs y parece ser el rival a batir Cyber ​​Ninja (4) quedó segundo por muy poco en esta misma pista la última vez .

quedó segundo por muy poco en esta misma pista la última vez Philip My Dear (7) fue subcampeón en Colonial Downs.

Segunda carrera: 1,100m, arena/dirt (1:48 p.m. VEN)

Dream About (3) se alza como líder del mercado entre los recién llegados en esta primera competición de reclamo .

se alza como líder del mercado entre los recién llegados en esta primera competición de reclamo Business Math (4) baja de categoría tras un decepcionante debut.

baja de categoría tras un decepcionante debut. Beechwood's Best (8) también merece ser tenido en cuenta.

Tercera carrera: 1,100m, grama/turf (2:22 p.m. VEN)

Lots Of Kisses (7) t erminó tercero en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir gracias a sus resultados consistentemente buenos.

erminó tercero en esta misma distancia la última vez y parece ser el rival a batir gracias a sus resultados consistentemente buenos. RP Byrne (4) fue subcampeón en esa misma carrera y merece ser considerado .

fue subcampeón en esa misma carrera y merece ser considerado Solaia (9) también tuvo una buena actuación, quedando cuarto en esta misma distancia la última vez.

Cuarta carrera: 1,300m, arena/dirt (2:56 p.m. VEN)

Inexorable (5) ganó en esta distancia y pista en Keeneland y baja de categoría tras una actuación decepcionante en Churchill Downs la última vez .

ganó en esta distancia y pista en Keeneland y baja de categoría tras una actuación decepcionante en Churchill Downs la última vez Classic Time (4) Run Classic (3) también merecen ser considerados.

Quinta carrera: 1,700m, grama/turf (3:30 p.m. VEN)

Brillante (5) su anterior carrera lo deja de turno y regresa luego de un largo tiempo. Defiende el “dato clave” de la jornada. Para las combinaciones #6 y #1.

Sexta carrera: 1,100m, grama/turf (4:04 p.m. VEN)

Omi María (2) viene a esta carrera precedida de estupendos aprontes para su carrera de estreno.

viene a esta carrera precedida de estupendos aprontes para su carrera de estreno. Yolo Train (10) lidera el mercado y podría ser difícil de vencer en su debut, con ese precio de pronóstico tan favorable que sugiere que sus allegados confían en ella.

lidera el mercado y podría ser difícil de vencer en su debut, con ese precio de pronóstico tan favorable que sugiere que sus allegados confían en ella. Southern Kiss (12) terminó segunda por poco en Ellis Park la última vez y sube de categoría, pero ese resultado le da credenciales sólidas.

Séptima carrera: 1,200m, arena/dirt (4:38 p.m. VEN)

Under The Moon (3) lidera el mercado y parece ser el rival a batir en esta primera competición.

lidera el mercado y parece ser el rival a batir en esta primera competición. Davidson (9) She's Fast Money (5) también merecen ser tenidos en cuenta.

Octava carrera: 1,800m, arena/dirt (5:12 p.m. VEN)

Answered Prayers (1) se perfila como la favorita tras un meritorio segundo puesto en esta misma distancia y pista la última vez.

se perfila como la favorita tras un meritorio segundo puesto en esta misma distancia y pista la última vez. Hidden Rose (2) y Seraphia (7) también merecen ser tenidas en cuenta.

Novena carrera: 1,600m, grama/turf (5:46 p.m. VEN)