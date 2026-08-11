Luster contra los machos en el King's Plate Stakes primer paso de la Triple Corona en Canadá

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Durante la mañana de este martes fueron sorteados los puestos de partida la edición 167 de la King's Plate Stakes a correrse el sábado 15 de agosto en el hipódromo de Woodbine, Canadá. El circuito ubicado en Ontario tiene en la gatera 12 inscritos para la carrera que se disputa a 1 1/4 millas (2,000m) en pista sintética (tapeta) y representa la primera joya de la Triple Corona canadiense.

Woodbine: Doce son los corredores del King's Plate Stakes (G1)

El King's Plate Stakes es la carrera de caballos purasangre más antigua de Canadá y la competición disputada de forma continua más antigua de toda Norteamérica, fundada originalmente en 1860. Este año cuenta con una bolsa de 1 millón de dólares canadienses y está restringida exclusivamente a ejemplares de tres años nacidos en Canadá.

Luster, ganadora de la Woodbine Oaks, se enfrenta a los potros por primera vez a una distancia que ninguno de ellos ha corrido. Las potrancas han ganado dos de las últimas cuatro ediciones.

Dixie Law, que terminó segunda en la Oaks, ya venció a Luster en ese Ruling Angel, encabezan a este grupo. También destaca la potra Highwaytothemoon, ganadora del Plate Trial, es la yegua que domina las carreras de dos vueltas y a la que el resto de los participantes aspira.

Imyourmedicineman llega tras un segundo puesto en el Plate Trial y Military Time quedó tercero. Fire and Wine se adjudicó el Coronation Futurity en noviembre pasado, pero perdió sus tres carreras de 2026 por un margen combinado de más de 47 cuerpos.

Los 12 campeones de la Triple Corona canadiense

A lo largo de la historia, únicamente 12 ejemplares han logrado conquistar las tres gemas del circuito. En el año 2014, el Salón de la Fama del Hipismo Canadiense unificó formalmente el registro histórico, otorgando el estatus oficial a 5 campeones previos a la consolidación del formato moderno establecido en 1959: