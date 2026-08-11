Bukele con clase se lleva el primer paso de la triple corona ecuatoriana

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Este lunes comenzó el camino hacia la gloria hípica en Ecuador en el Hipódromo Nacional Miguel Salem Dibo, ubicado en Samborondón. El primer paso de la Triple Corona Ecuatoriana es el Clásico Estreno Dr. Franklin Íñiguez o Clásico Estreno, con los mejores potros de tres años de la generación, que buscan inscribir su nombre en la selecta lista de campeones históricos del país.

Bukele se lleva la primera gema de la triple Corona

El potro Bukele se alzó con la victoria en el Clásico Estreno Dr. Raúl Lebed Sigall, consolidándose como el ganador del primer paso de la Triple Corona ecuatoriana, evento disputado en el Hipódromo Miguel Salem Dibo en Samborondón. El hijo de Koko Mambo (PER) en Felicidad (PER) por Flanders Fields (USA) criado en el Haras Eva María, dominó las acciones basándose en su velocidad y consistencia física.

Tras haber dominado previamente la Polla de Potrillos, Bukele enfrentó el exigente trayecto de 1,700 metros con la hábil conducción del jinete José Jurado y la preparación de Abelardo Escobar, el potro supo dosificar sus fuerzas en los parciales intermedios. De este modo, contuvo los avances de sus rivales en los metros finales para cruzar la meta en primer lugar.

El tiempo oficial registrado por Bukele (ECU) en el Clásico Estreno Dr. Raúl Lebed Sigall fue de 1.50.41 para la distancia de 1,700 metros.

Calendario y campeones de la Triple Corona Ecuatoriana

La hípica ecuatoriana ya ha definido las fechas oficiales del sitio web del Hipódromo MSD para las tres joyas que conforman este prestigioso circuito. El segundo paso es la Polla Nacional - Sr. Agustín Febres-Cordero Tyler el 30 de agosto en 1,800 metros y cierra el Clásico Derby Nacional el 20 de septiembre en 2,000 metros.

Ocho han sido los grandes triunfadores de la Triple Corona ecuatoriana, tras conseguir las tres victorias consecutivas es una hazaña sumamente esquiva en el turf nacional. Estos han sido los que han logrado coronarse en los distintos hipódromos históricos del país (como el antiguo Santa Cecilia y el actual Hipódromo Miguel Salem Dibo):