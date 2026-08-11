¿Cuáles son los próximos jockeys venezolanos que alcanzarán las 100 victorias en Estados Unidos?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras de purasangres continúa con alta intensidad en los Estados Unidos, donde más de 50 hipódromos se mantienen activos simultáneamente. En estos óvalos, una legión de jinetes, entrenadores y propietarios venezolanos consolida su éxito en el turf norteamericano. Durante los próximos días, dos profesionales de las sedas destacan con posibilidades matemáticas de registrar sus primeras 100 victorias de la campaña actual.

Estados Unidos: los jinetes venezolanos listos para conquistar el centenar de lauros

En la cúspide de la efectividad resalta la pugna entre los jóvenes Mychel Sánchez y Samuel Marín, quienes lideran la estadística de triunfos del año entre los fustas nacidos en Venezuela y se aproximan a la barrera de las 200 fotos en sus respectivos registros. No obstante, el radar hípico se enfoca ahora en dos atletas que sumarán tres cifras en sus cuentas individuales de la temporada.

El primero en la lista es el recordado ganador del Kentucky Derby (G1) de 2022, Sonny León. El fusta recuperó su ritmo ganador y acumula hasta la fecha 95 victorias tras completar 605 montas oficiales. Con este rendimiento, el profesional se ubica a escasos seis lauros de igualar la marca total de su campaña 2025, por lo que este ciclo se proyecta como uno de los mejores de su trayectoria. De conseguirlo, sellará su segundo año consecutivo con el centenar de éxitos, un hito que ya hilvanó entre 2019 y 2022 con cuatro temporadas consecutivas por encima de la centena.

Para este ciclo semanal, León asumió seis compromisos de monta en las reuniones de Colonial Downs, óvalo donde cumple campaña regular y cuyas jornadas oficiales se reanudan el miércoles 13 de agosto. En la actualidad, Sonny León ocupa la quinta posición de la estadística general por victorias de dicho mitin con 17 fotos acumuladas.

El otro jinete venezolano con altas probabilidades de alcanzar la marca dorada antes de que finalice el mes es el zuliano Francisco Arrieta. El deportista registra 94 fotografías de victoria tras cumplir con 475 compromisos de monta. Arrieta actúa en este momento en el mitin de verano de Ellis Park, en el circuito de Kentucky.

El fusta ya superó los 93 lauros que obtuvo durante todo el 2025 y busca asegurar lo que representará la quinta campaña de su vida profesional con un mínimo de 100 triunfos en los Estados Unidos. La actividad de carreras en Ellis Park retorna este viernes, aunque los programas oficiales de inscritos se publicarán en las próximas horas