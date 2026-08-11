15 yearlings alcanzaron las siete cifras el primer día en Fasig-Tipton en Saratoga

Este lunes 10 de agosto, la subasta Fasig-Tipton Saratoga registró su primer resultado millonario: la venta de 15 ejemplares vendidos de un año que alcanzaron el millón de dólares en la primera sesión, cuatro de ellos del semental líder Gun Runner. En medio de esta sesión llena de acción, un potro hijo de Nyquist se alzó con el precio más alto del día al venderse por 3,2 millones de dólares a Boyd Racing, propiedad de Randy y Jenny Boyd.
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Fasig-Tipton: Los números consolidados
Al cierre de la jornada del lunes, 79 potros habían recaudado 54.395.000 dólares, más de la mitad del total récord de la subasta de 2025, que ascendió a 100.845.000 dólares. El promedio de la sesión, de 688.544 dólares, superó con creces el récord de ventas total del año pasado, de 626.366 dólares, al igual que la mediana de la sesión, de 500.000 dólares. La mediana acumulada récord de 2025 fue de 450.000 dólares.
Durante la sesión inaugural del año pasado, 77 potros recaudaron 39.975.000 dólares, con un promedio de 519.156 dólares y una mediana de 400.000 dólares.
Estos fueron los campeones del primer día en el ring de ventas
En la primera sesión de la 105.ª edición de The Saratoga Sale de Fasig-Tipton (este lunes 10 de agosto de 2026), un total de 15 yearlings rompieron la barrera de las siete cifras ($1,000,000 o más). Los ejemplares más destacados fueron:
- Hip 83: Potro por Nyquist en Slammed, vendido por $3,200,000 (el precio máximo de la sesión) a Boyd Racing (Brittany Linton, agente), consignado por Gainesway.
- Hip 78: Potro por Gun Runner en Shook Up, vendido por $2,300,000 a Wesley Ward.
- Hip 91: Potro por Into Mischief en Stellar Sound, vendido por $2,300,000 a Flying Dutchmen.
- Hip 19: Potro por Curlin en Merlazza, vendido por $2,000,000 a Donato Lanni, agente para Amr Zedan.
- Hip 100: Potranca por Not This Time en Girl Daddy, vendida por $1,900,000 al entrenador japonés Mitsu Nakauchida.
- Hip 108 (mencionado en reportes del final de sesión): Hijo de Gun Runner en Tapit's World alcanzando cifras de alta competencia.
- Hip 104: Potranca por Quality Road en Talk Veuve to Me, vendida por $1,500,000 a Boyd Racing.
- Hip 54: Potro por Uncle Mo en Rachel's Valentina, vendido por $1,500,000 a B-4 Farms.
- Hip 49: Potranca por Nyquist en Pray for Leslie, vendida por $1,375,000 a Dan Hayden, agente para Blue Devil Racing.
- Hip 40: Potranca por Candy Ride en Off Topic, vendida por $1,075,000.
- Hip 75: Potro por Nyquist en Me and Mine, vendido por $1,000,000 a Resolute Bloodstock.
- Hip 70: Ejemplar hijo de Life Is Good, adquirido por $1,000,000 por Mitsu Nakauchida.