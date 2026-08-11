Gun Runner marca la diferencia durante el primer día en el ring de ventas

Una velada especial durante el pasillo de ventas de Fasig-Tipton de las ventas selectas de yearling en Saratoga Springs, New York, que arriba a su edición 105 como una de las más antiguas subastas en Estados Unidos. El primer día, el campeón semental Gun Runner fue el más destacado con sus vástagos al venderse seis de los siete productos presentados, de los cuales cuatro alcanzaron las siete cifras de ventas.
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Meridiano: Gun Runner sigue mandando en las subastas newyorkinas
Este lunes 10 de agosto fue celebrado el primer día de dos de las ventas selectas de agosto de Fasig-Tipton en Saratoga, con la presencia de 115 productos, de los cuales siete hijos de Gun Runner subieron al ring y fueron vendidos seis, cuatro de ellos llegaron a las siete cifras. De esta manera se convierte en el semental más valioso de la cartelera con un precio de venta total de $8,050,000 a una media de $1,100,000.
El Hip 78, un macho hijo de Shook Up (Tapit), fue el de mayor valor al ser vendido por $2.3 millones, consignado por Taylor Made Agency, comprado por Wesley Ward. Shook Up fue subcampeona del Kentucky Oaks (G1) de 2015, que también es la madre de King Ottoman (Curlin), ganador de carreras de stakes y con múltiples figuraciones en carreras de grado.
El Hip 113, un potro hijo de Toni Tools (Roaring Fever), un medio hermano del ganador del Darley Alcibiades Stakes (G1) y millonario Candied (Candy Ride). Además, es hermano de tres cuartos de una potranca ganadora de Grado 1. Fue adquirido por $1,900,000 por M V Magnier & White Birch Farm, consignado por Blake-Albina Thoroughbred Services, nacido y criado en el Newtownanner Stud Farm.
Hip 108 es una hembra hija de Tapit's World (Tapit) vendida por $1,150,000 a RTM Racing, consignada por Bluegrass TBred Service, agt for Willow Oaks Stable, criada por Three Chimneys & Willow Oaks Stable. Esta potra es hermana completa de Il Miracolo, un selectivo ganador del Ghostzapper Stakes (G3), del Smarty Jones (G3) y múltiples figuraciones en otras carreras de Graded Stakes, que produjo $1,137,135 en 23 actuaciones.
El cuarto producto millonario se identificó con el Hip 111, una hija de Time and Motion (Tapit) vendida por $1,050,000 para el RTM Racing, consignado por Darby Dan Farm, agente, criada por Three Chimneys & Phillips Racing Partnership. Su madre fue ganadora de cinco carreras, entre ellas el Queen Elizabeth II Challenge Cup Stakes (G1) y el Lake Placid Stakes (G2). Es su tercer producto.
Además, se vendió el Hip 43, un macho de Paradise Woods (Union Rags) por $950,000 para Gary Lamp. El Hip 146, una potra hija de Tap The Faith (Tapit), por $700,000, comprada por Spendthrift Farm LLC. Un séptimo producto, Hip 10, una hembra por Light Of The Nile (Eskendereya) consignado por Four Star Sales, no alcanzó el precio de venta de $375,000.
Este martes, once yearlings hijos de Gun Runner estarán en el ring de ventas, jornada que cierra estas ventas selectas de agosto en Fasig-Tipton en Saratoga.