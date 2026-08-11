Hermano completo del precio récord de 2025 fue vendido por $2.3 millones

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La noche de este lunes 10 de agosto cerró con una jornada de récord para The Saratoga Sale, la venta selecta de yearlings de Fasig-Tipton, donde un hijo de Into Mischief fue vendido por $2,300,000, que se convierte en el segundo precio más alto pagado durante el primer día de la subasta de Fasig-Tipton, en Saratoga.

Meridiano: Hijo de Into Mischief alcanzó el segundo mejor precio

Luego de varias ventas que superaron los millones de dólares en la jornada, llegó el Hip 91, un hijo de Into Mischief en Stellar Sound por Tapit, hermano completo del potro que batió récords 2025, cuando el Coolmore y White Birch Farm bajaron el martillo y pagaron $4.1 millones para asegurar a este yearling consignado por Hill 'n' Dale en Xalapa, a través del agente de Don Alberto Corporation.

Este potro 2026 de pelaje distinto a su hermano se convierte en el segundo hijo millonario de Stellar Sound (Tapit) que es media hermana de Luminance (Tale of the Cat) y Smart as Me (Malibu Moon); es nieta de Versailles Treaty (Danzig), responsable del ganador de la Breeders' Cup Juvenile Turf (G1), George Vancouver.

Este hijo de Into Mischief, que salió con el Hip 91, fue adquirido por Flying Dutchmen, consignado por Hill 'n' Dale en Xalapa, a través del agente de Don Alberto Corporation.