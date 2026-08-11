Hijo de Nyquist se roba el show por el precio más alto de $3.2 millones en subasta

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Este lunes dio comienzo al primer día de dos para la edición 105 de la subasta selecta de agosto de Fasig-Tipton en Saratoga, donde 125 yearlings fueron al ring de ventas de un catálogo de 250. Este primer día trajo consigo precios de ventas superiores al pasado año, con un precio de $3.2 millones por un hijo de Nyquist como el más valioso de la cartelera. Hoy en horas de la noche arranca el segundo día en la segunda agenda.

Fasig-Tipton: Hijo Nyquist alcanza el mejor precio

Nyquist, padre del sensacional Nysos, alcanzó este primer día el precio más alto de la sesión, adquirido por Brittany Linton por 3,2 millones de dólares en nombre de Boyd Racing, propiedad de Randy y Jenny Boyd. El potro, que figuraba como el Hip 83, fue consignado por Gainesway, en calidad de agente de Stonestreet.

Su madre, Slammed por Marking, fue ganadora del Thoroughbred Club of America Stakes (G2), el potro nacido el 11 de febrero tiene una genética similar a la de los ganadores de Grado 1, Nysos e Immersive.

Slammed, con este potrillo en gestación, fue adquirida por Stonestreet por 1,1 millones de dólares en la subasta de Fasig-Tipton de noviembre de 2024. Este es su primer producto.