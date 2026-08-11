El duelo del año: Sovereignty vs. Forever Young en el regreso de Belmont Park

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Tras la victoria del cuatroañero Sovereignty el pasado sábado en la última edición del Whitney Stakes (G1) en el hipódromo de Saratoga —donde superó por más de cuatro cuerpos a la yegua Nitrogen y aseguró su boleto directo para la Breeders’ Cup Classic de noviembre en Keeneland—, su entrenador William Mott manifestó el interés de realizar una carrera previa justo en el reestreno de Belmont Park.

Estados Unidos: Sovereignty vs. Forever Young en la Jockey Club Gold Cup Stakes de Belmont Park

Luego de su triunfo en el Whitney Stakes (G1) en Saratoga, el preparador William Mott afirmó que la Jockey Club Gold Cup (G1) —prueba que engalana el reinicio de las actividades en el hipódromo de Belmont Park— representa el compromiso ideal para Sovereignty el próximo 18 de septiembre. El evento servirá como la antesala perfecta para la Breeders’ Cup Classic programada para este año en Keeneland.

Con una campaña oficial de siete victorias en 12 presentaciones y ganancias que superan los 6.8 millones de dólares, el purasangre afrontará su siguiente desafío en un recorrido de 2.000 metros (1 1/4 millas) en la jornada que marca el retorno de las carreras de caballos a Belmont Park.

«Ojalá lleguemos en buena forma para eso, es una carrera ideal para él», expresó Mott para el portal de noticias Paulick Report.

De esta manera, se anticipa el primer enfrentamiento directo entre el doble coronado estadounidense y el campeón japonés Forever Young. Este último ostenta la consideración como uno de los mejores caballos del mundo tras su consagración en la Breeders' Cup Classic del año pasado en Del Mar, California.

Es oportuno recordar que este duelo se programó originalmente para la temporada 2025, justo después de que Sovereignty saliera victorioso en el Travers Stakes en el óvalo de Saratoga. Sin embargo, una afección de salud detectada en las semanas posteriores provocó su retiro definitivo de la magna prueba selectiva que cierra el año hípico en los Estados Unidos.