Sovereignty es el primer caballo en ganar todos estos G1 en Estados Unidos

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El hipódromo de Saratoga celebró la edición 97 del Whitney Stakes G1, una prestigiosa carrera que reparte 1 millón de dólares y un boleto directo a la Breeders’ Cup Classic en Keeneland. En esta pista alcanzó la victoria el actual Caballo del Año, Sovereignty, bajo la conducción del astro venezolano Junior Alvarado y el entrenamiento de William Mott para el stud Godolphin LLC.

Estados Unidos: Sovereignty es el primer purasangre en ganar estos Stakes G1

El cuatroañero Sovereignty dominó por más de cuatro cuerpos la edición 2026 del Whitney Stakes G1 en Saratoga. Con este triunfo regresó al círculo de ganadores tras casi un año de sequía desde su éxito en el Travers Stakes G1. Aquella campaña previa le aseguró los premios como Tresañero del Año y Caballo del Año 2025 en Estados Unidos.

El valioso hijo de Into Mischief posee ahora un récord de siete triunfos en 12 presentaciones, con una producción que roza los siete millones de dólares para Godolphin LLC. Lo más impactante de su victoria es que concretó una hazaña inédita que ningún purasangre triplecoronado logró en el pasado.

Sovereignty se consolidó como el primer corredor en la historia del turf estadounidense que conquista el Kentucky Derby, el Belmont Stakes, el Travers Stakes y el Whitney Stakes, todos ellos de Grado 1. Ningún otro ejemplar histórico firmó semejante seguidilla en las pistas norteamericanas.

Esta proeza histórica puede aumentar en sus próximas salidas programadas, las cuales apuntan al Jockey Club Gold Cup G1 —en el inicio del mitin del nuevo Belmont Park— y la emocionante Breeders’ Cup Classic. Ambas competencias de máximo nivel marcarán el cierre de la temporada actual del hipismo internacional.