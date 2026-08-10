Sepa la racha que cortó Sovereignty con su victoria en el Whitney Stakes (G1)

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La victoria del cuatroañero y actual Caballo del Año, Sovereignty, en el Whitney Stakes G1 de 1 millón de dólares desató múltiples reacciones estadísticas en el hipismo estadounidense. Con este triunfo, el defensor de Godolphin LLC no solo aseguró su boleto directo a la Breeders’ Cup Classic en Keeneland, sino que se consolidó de manera anticipada como uno de los máximos favoritos para la carrera que cierra la temporada.

Estados Unidos: Sovereignty se une a leyendas del hipismo mundial tras el Whitney Stakes

El éxito en Saratoga integró al corredor en una selecta lista de apenas cinco ejemplares de la era moderna que conquistaron el Kentucky Derby G1 y el Whitney Stakes en campañas consecutivas. Sovereignty es el primer purasangre que logra esta seguidilla en 28 años, una proeza que no se registraba desde la temporada de 1998 por intermedio del tordillo Silver Charm.

El pionero en capturar el Derby de las Rosas y el trofeo del Whitney Stakes en el año posterior fue el triplecoronado de 1937, War Admiral, que firmó la hazaña en 1938. Cuatro años más tarde, en 1942, repitió la fórmula otro exponente de la Triple Corona: el legendario Whirlaway, vencedor del Derby en la edición de 1941.

El tercer purasangre en concretar la gesta histórica fue Carry Back, triunfador de la Carrera por las Rosas en 1961 y monarca en el óvalo de Saratoga en 1962. A esa exclusiva lista que completaba Silver Charm, se añade ahora el nombre de Sovereignty, entrenado por el miembro del Salón de la Fama William Mott y conducido bajo la impecable guía del astro venezolano Junior Alvarado.