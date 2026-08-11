Entrenador venezolano camina firme hacia su mejor temporada en los Estados Unidos

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El Royal Palm Meet ingresó a su último mes de actividad en el óvalo de Gulfstream Park. Este lunes concluyó una nueva semana hípica con una agenda de ocho competencias, jornada donde el entrenador venezolano Ronald Coy sumó un triunfo más a su cuenta personal en la presente temporada.

Estados Unidos: Ronald Coy destaca en la campaña actual del turf norteamericano

La cuarta carrera de la programación de este lunes en el recinto de Hallandale Beach escenificó un Claiming (carrera de reclamo) con bolsa de $27,500 dólares. El evento reunió a ejemplares de tres y más años en un recorrido de 1,600 metros (una milla) sobre la pista de arena. La victoria correspondió al purasangre Noble Prince, el cual contó con la conducción del aprendiz sensación Pedro Peña y la preparación del venezolano Ronald Coy para las sedas del propietario Bruno Schickedanz.

Los parciales del compromiso registraron 24.72 segundos para los primeros 400 metros, 48.40 segundos en la media milla, 1:12.99 para los 1,200 metros y 1:26.04 en los 1,400 metros. El crono oficial de la competencia se detuvo en 1:39.70, tras un remate de 13.66 segundos en los últimos 200 metros. En las taquillas de apuestas, el ganador devolvió dividendos de $7.60 a ganador, $3.80 al place (segundo lugar) y $2.40 al show (tercer lugar).

Noble Prince es un corredor de cuatro años hijo del semental Khozan en la matrona Sky Goddess, por Sky Mesa. Con este éxito, el ejemplar aseguró su segunda victoria en diez actuaciones públicas y superó la barrera de los $50,000 dólares en premios producidos.

Por su parte, este resultado significó el lauro número 16 para el entrenador Ronald Coy en 129 presentaciones durante el año actual. Asimismo, representó su foto número 52 en tres años y medio de trayectoria profesional dentro de los Estados Unidos.

Coy ya superó los 13 triunfos de su temporada debut en 2024 y se colocó a solo siete éxitos de igualar los 23 que coleccionó en 2025. Además, el preparador rebasó por primera vez en su carrera la cifra del millón de dólares en dinero generado para sus propietarios, lo que consolida a este ciclo como su mejor año hasta el momento.