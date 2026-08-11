Jockey venezolano consigue su segunda victoria de agosto en Mountaineer Park

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El hipódromo de Mountaineer celebró una nueva jornada de carreras este lunes con una programación de ocho competencias. En uno de los compromisos de la cartelera, el jinete venezolano Maikol Vílchez aseguró la victoria y consolidó su presencia en el circuito norteamericano, donde cumple su tercer año de trayectoria profesional.

Estados Unidos: Maikol Vílchez destaca en las jornadas de Mountaineer Park

La quinta carrera de la tarde del lunes en Mountaineer escenificó un Claiming (carrera de reclamo) con una bolsa de $9,000 dólares. El evento convocó a potras de tres años y yeguas de más edad en una distancia de 1,600 metros (una milla) sobre la pista de arena. El triunfo correspondió a la purasangre Sweet Talia, pensionada del entrenador Robert Scallan, la cual contó con la conducción precisa del jockey venezolano Maikol Vílchez.

La yegua controló la velocidad de sus rivales y persiguió parciales de 24.82 segundos para los primeros 400 metros y 49.25 segundos en la media milla. Tras este esfuerzo inicial, tomó la delantera del lote para registrar un tiempo de 1:16.17 en los tres cuartos de milla. El reloj oficial de la competencia se detuvo en 1:44.51, tras un remate de 28.34 segundos en los últimos 400 metros del trayecto. En las taquillas de apuestas, la ganadora devolvió dividendos de $7.00 a ganador, $3.40 al place y $2.40 al show.

Sweet Talia es una corredora madura de siete años que alcanzó su séptima victoria en un historial de 63 presentaciones públicas. La corredora es una hija del semental Divining Rod en la matrona Imagistic, por Deputy Minister. Nació el 5 de marzo de 2019 y pertenece al propio preparador en sociedad familiar.

Este resultado representó el segundo éxito del mes de agosto para el jockey venezolano Maikol Vílchez. Asimismo, significó su cuarta foto de la presente temporada y la victoria número 21 en los Estados Unidos desde su debut en el año 2024