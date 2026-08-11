Forever Young y Sovereignty podrían ser el plato fuerte para la Breeders’ Cup Classic

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Este fin de semana el Caballo del Año, Sovereignty, está de regreso para convencer de que aún queda campeón para rato, tras llevarse con una soberbia actuación la edición 99 del Whitney Stakes (G1) en Saratoga.

Tras un comienzo en la temporada de cuatro años con dos derrotas consecutivas, todo apuntaba a que una revancha en la Copa Mundial de Dubai (G1) entre Magnitude y Forever Young podría ser el plato fuerte de la Breeders' Cup Classic de este año. Pero cuando Sovereignty regresó al círculo de ganadores tras una impresionante victoria el sábado, la atención se centró en la batalla entre él y Forever Young.

La batalla del año en la Breeders’ Cup Classic (G1)

Tanto Sovereignty como Forever Young estaban inscritos para la Breeders’ Cup Classic (G1) el pasado año en Del Mar, pero solo Forever Young corrió en la carrera más importante de Estados Unidos tras la retirada de Sovereignty. Forever Young ganó esa carrera, así como su segunda Copa Saudí (G1) consecutiva, antes de perder contra Magnitude en Dubai.

Sovereignty permaneció inactivo hasta el Oaklawn Handicap (G2), donde perdió ante White Abarrio antes de caer ante Magnitude en el Stephen Foster (G1). Sin embargo, el ganador del Kentucky Derby del año pasado se reafirmó con fuerza en el Whitney, derrotando fácilmente a sus rivales, entre ellos a Nitrogen, la mejor potranca de 3 años del año pasado.

En la ruta a la Breeders’ Cup Classic (G1)

Esta actuación convierte a Sovereignty en una opción indiscutible como la mejor alternativa nacional para destronar a la superestrella internacional Forever Young en el Clásico de este año, que seguro podrían verse la cara en la Jockey Club Gold Cup (G1) en septiembre en el nuevo Belmont Park, como se tiene previsto para el Caballo del Año en Japón.

Resta uno de los clásicos más importantes en Saratoga, el Derby de Verano o Travers Stakes (G1), que dará una mejor idea de la clase de tres años, con Golden Tempo, ganador del Kentucky Derby y el Belmont Stakes, listo para regresar e intentar completar el mismo triplete que Sovereignty logró el año pasado.

Pero Renegade lució excelente en el Jim Dandy Stakes (G2) y podría estar presente junto a Leading Change y Sea Strike, que son dos posibles sorpresas con gran potencial.

La Breeders’ Cup Classic (G1) podría ser el plato fuerte de fin de año con los estelares: Forever Young, Sovereignty y Golden Tempo.

HRN

Foto: HRN