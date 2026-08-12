Hijo de Gun Runner fue comprado por $4.0 millones en la sesión del segundo día en Saratoga

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El cierre del segundo y último día de subasta en Fasig-Tipton en Saratoga, trajo múltiples ofertas millonarias por estos valiosos yearlings, en donde los hijos del campeón Gun Runner siguen siendo uno de los máximos atractivos para los compradores que asisten anualmente a esta prestigiosa venta más tradicional en Estados Unidos.

Gun Runner sigue siendo la máxima atracción

Gun Runner, luego de lograr seis potros de más de un millón de dólares en la jornada del lunes, este martes retornó con lo suyo para vender seis más por cifras similares y superiores. Entre ellos, un yearling marcado con el Hip 200 en la yegua Four Graces, ganadora de múltiples carreras de caballos y participante en grandes eventos selectivos, se vendió por 4.000.000 de dólares a Hunter Rankin, lo que supone la quinta compra millonaria de la noche para el Flying Dutchmen.

Su primera yegua, que batió récords en pista, es a su vez media hermana de McCracken (Ghostzapper). Este es su segundo potrillo después de que Whisper Hill la comprara por 2,3 millones de dólares como yegua de cría en la subasta de Keeneland de noviembre de 2022. Fue criado en Kentucky por Whisper Hill Farm y presentado el martes por Gainesway.