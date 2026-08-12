Hermano completo de Barnes establece récord de venta por un monto $4.2 millones en Fasig-Tipton

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El cinco veces líder semental en pruebas de Graded Stakes en Estados Unidos durante los últimos siete años, Into Mischief, establece su jerarquía en las subastas selectas de yearling de agosto en Fasig-Tipton, Saratoga.

Into Mischief líder indiscutible en las subastas de New York

El segundo y último día de sesión celebrada este martes en Saratoga en la subasta selecta de Fasig-Tipton atrajo números asombrosos comprados con el pasado año. El récord de la noche lo obtuvo un hermano completo de Barnes, hijo de Into Mischief en All American Dream, marcado con el Hip 136, fue comprado por un valor de $4.2 millones para Hunter Rankin en nombre de Flying Dutchman.

Criado en Kentucky por Jeff Drown y Don Rachel y consignado por Heartwood Farm, el potro es hijo de la yegua All American Dream por American Pharoah, que no corrió y es media hermana de Wind Fire (Distorted Humor) y de la madre de Shidabhudi (Practical Joke).

Barnes, el primer potrillo de la yegua, fue adquirido por 3,2 millones de dólares en esta misma subasta en 2023 por Zedan Racing.