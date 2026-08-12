Ventas de Fasig-Tipton de Saratoga rompen todos los récords en recaudación

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Este lunes 10 y sábado 11 de agosto se efectuó la edición 105 de las ventas selectas de Fasig-Tipton en Saratoga, que superó los precios comparados con el año anterior de los 100 millones de dólares en ingresos brutos por primera vez en su historia. Este año rompió esa barrera y registró máximos históricos en todas las categorías durante dos días repletos de acción en el Pabellón Humphrey S. Finney.

Más de 8 millones fue la nueva marca registrada

Al finalizar la subasta el martes por la noche, se vendieron 152 potros de un año por un total de 118.215.000 dólares. El precio promedio de 777.730 dólares aumentó un 23,6% con respecto al récord anterior del año pasado de 629.469 dólares, mientras que la mediana de 525.000 dólares subió un 16,7% con respecto a la cifra récord de 450.000 dólares establecida en 2025.

Los récords se batieron en todas las categorías, tras dos noches de gran éxito. Este año pulverizó todos los récords de ventas brutas, promedio y medianas establecidos en 2025.

Flying Dutchmen fue el principal comprador, gastando la bagatela de 21.625.000 dólares en 11 potros de un año, incluyendo el ejemplar más caro de la subasta, el Lote 136, un Into Mischief, que alcanzó los 4,2 millones de dólares. Potro que es hermano completo del ganador de carreras de grado Barnes.

De tal manera se convierte en el precio récord, superando los $4.1 de un potro también por Into Mischief en Stellar Sound por Tapit, que este año trajo un hermano completo que solo alcanzó la cifra de $2.3 millones en la sesión del lunes.