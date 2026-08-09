Conoce la actualización de la lesión de Irad Ortiz Jr. que sufrió este sábado en Saratoga

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El estelar jockey puertorriqueño Irad Ortiz Jr., cinco veces ganador del Premio Eclipse, se vio obligado a abandonar sus compromisos debido a una lesión sufrida en los momentos previos a la octava carrera de la jornada clásica en Saratoga Race Course. El incidente provocó su retiro inmediato del resto de la cartelera, incluyendo su esperada participación en eventos de Grado 1 como el Whitneys Stakes, conseguido por el cuatroañero Sovereignty de Godolphin LLC. y los compromisos de este domingo en el mismo óvalo.

El Incidente en el Óvalo

Según reportes de los periodistas presentes en el óvalo, como David Grening de Daily Racing Form, el percance ocurrió durante el calentamiento y desfile post-parada rumbo a la gatera de la octava carrera. El ejemplar de dos años And the Runner Is, entrenado por Mark Casse y conducido por Ortiz, se tornó sumamente inquieto (fractious) y pateó o golpeó las estructuras. Esto ocasionó que el jinete se lastimara directamente el pie izquierdo. Ante el percance, el purasangre fue retirado de la competencia por medidas de precaución.

Reporte Médico y Comunicado de NYRA

La Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) activó de inmediato los protocolos de asistencia médica en la pista. A través de su portavoz Keith McCalmont, la institución confirmó que Ortiz Jr. sufrió una lesión y fue trasladado en ambulancia al Saratoga Hospital para someterse a evaluaciones detalladas y radiografías con el fin de determinar la gravedad del daño.

Medios especializados como BloodHorse informaron en tiempo real desde el hipódromo sobre el traslado hospitalario, destacando el fuerte impacto en las apuestas horizontales debido a los cambios obligatorios de montas en las carreras subsiguientes.

Actualización de su Estado: Sin Fractura

El agente de Ortiz, Steve Rushing, ofreció una actualización clave tras las primeras revisiones ortopédicas. Aunque inicialmente se temió una fractura en el tobillo, las radiografías confirmaron que no hay rotura ósea. No obstante, el jinete presenta una fuerte inflamación en la zona del pie izquierdo.

"No hay fractura. Quieren esperar a que baje la inflamación en el pie. Todo dependerá de su tolerancia al dolor. No montará el domingo y veremos cómo evoluciona en los próximos tres días", detalló Rushing.

El equipo del jinete mantiene el optimismo de que pueda regresar a la silla a mediados de la próxima semana si la evolución es favorable