Hazaña en el norte: Irad Ortiz Jr. alcanza este importante hito millonario en su carrera

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Este miércoles se concretó una nueva hazaña en la carrera del jockey puertorriqueño Irad Ortiz Jr. en el hipismo norteamericano. Gracias a un soberbio desempeño en la jornada del 17 de junio, donde visitó el padock de ganadores en cinco oportunidades, el orgullo de Trujillo Alto ratificó su vigencia y talento con una marca histórica.

Ortiz Jr., quien el próximo mes de agosto cumplirá 34 años, lidera la estadística nacional por dinero producido. En cuanto a victorias, se encuentra a solo cuatro triunfos del aprendiz panameño Yedsit Hazlewood, quien ha comandado con firmeza ese renglón en Estados Unidos.

Nueva marca millonaria

Debido a sus cinco victorias en siete compromisos firmados este miércoles, Irad Ortiz Jr. supera la barrera de los $20 millones en premios, convirtiéndose en el primer látigo que alcanza dicha cifra este año en el hipismo estadounidense.

Esta es la decimotercera ocasión en la trayectoria de Ortiz Jr. que logra producir $20,000,000 o más durante un año calendario. Actualmente, con 666 montas y 168 primeros lugares, mantiene una destacada efectividad de 25% de efectividad ganadora.

La de este miércoles fue otra tarde mágica para el boricua. Abrió la jornada imponiéndose en la primera carrera con Take Me to Londyn, y completó el quinteto de victorias a bordo de Dolce Vino, Royal Guard, Verifire y Seminole Chief. De estos cinco purasangres, un trío (Take Me to Londyn, Royal Guard y Verifire) contó con la preparación de Brad Cox.

Ortiz Jr. se mantiene firme en la contienda por su sexto Eclipse Award, un galardón que le ha sido esquivo en las últimas dos campañas ante el francés Flavien Prat. Precisamente Prat, quien marcha tercero por sumas ganadas, también registra un hito importante: es apenas el decimocuarto jinete en la historia del hipismo estadounidense en superar los $250 millones en producción.