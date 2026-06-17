Flavien Prat hace historia al ingresar a este exclusivo club multimillonario

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Desde su llegada a los Estados Unidos, el jinete francés Flavien Prat se ha consolidado como una de las máximas referencias de la hípica norteamericana. Sus dos recientes Eclipse Award, sumados a sus récords de más carreras de grado y eventos selectivos ganados en un solo año, son el vivo reflejo de su dominio en los últimos tiempos.

Próximo a cumplir 34 años este mes de agosto, Prat acaba de registrar una nueva marca personal que lo inmortaliza en la historia del turf estadounidense. Este hito es el resultado de la constancia y el arduo trabajo que ha mantenido desde aquella primera monta el 19 de diciembre de 2009 en el desaparecido óvalo de Hollywood Park.

Un europeo en un club de élite

Gracias a la victoria conseguida el pasado sábado en el hipódromo de Monmouth Park a bordo de Program Trading (GB) en el Monmouth Stakes ($100,000), Flavien Prat se convirtió en el décimo cuarto jinete en la historia del hipismo norteamericano en alcanzar los $250,000,000 en sumas ganadas.

Dentro del grupo de los profesionales activos, Prat es apenas el noveno en romper esta barrera. Al momento del cierre de esta edición, su producción exacta se sitúa en $250,320,779, lograda tras acumular 2,311 triunfos en 10,507 compromisos firmados.

En la presente temporada, Prat marcha en la tercera posición de la estadística por dinero devengado, a poco menos de 3.5 millones de dólares de distancia de Irad Ortiz Jr., quien ya superó los $20 millones para liderar el departamento por encima de su hermano José Ortiz y del propio látigo europeo.

En el selecto club de los +$250 millones figuran, además de los hermanos Ortiz, el líder histórico en dinero producido John Velázquez, el venezolano Javier Castellano y el panameño Luis Sáez. Prat destaca como el único europeo dentro de esta lista de 14 colosos, la cual completan leyendas retiradas de la profesión de la talla de Pat Day, Jerry Bailey y el peruano Edgar Prado.