El Match de la semana: Irad Ortiz Jr. versus Flavien Prat este fin de semana bajo las luces artificiales en Churchill Downs

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A tan solo dos semanas del final del Churchill Downs Spring Meet, este sábado regresa el Downs After Dark con una celebración patriótica en honor a los 250 años de la Independencia de Estados Unidos. El Twilight Saturday rinde homenaje a los educadores locales; y un dúo de ganadores de Grado 1, Eclatant y Usha, se enfrentan en el Chicago Stakes (G2) de $300,000.

Duelo de titanes: Ortiz Jr vs Prat

El evento estrella de la semana es el sábado Downs After Dark: “Stars & Stripes – America250”, a partir de las 6 p.m. (hora venezolana), donde, la carrera principal del programa es la edición 36 del Chicago Stakes (G2), dotado con 300.000 dólares, una prueba de siete furlongs para potrancas y yeguas que atrajo a un competitivo grupo de ocho participantes, encabezado por las ganadoras de Grado 1, Usha y Eclatant.

Eclatant, criada por Stonestreet Stables, de cuatro años llega a la carrera tras vencer a Grand Job por una nariz en el Madison Stakes (G1) en Keeneland, en su última participación. La hija de Into Mischief, entrenada por Brad Cox, será montada por Irad Ortiz Jr.

La también ganadora de Grado 1, Usha, llega a la carrera tras una victoria contundente en el Winning Colors Stakes (G3) del mes pasado en Churchill Downs, donde derrotó a los también contendientes de Chicago, Zeitlos y Foie Gras. Entrenada por Bob Baffert para los propietarios Mike Pegram, Karl Watson y Paul Weitman, la hija de 4 años de Tiz the Law cuenta con la monta de Flavien Prat.

Puntos para la Breeders’ Cup

El Chicago Stakes es parte de la Breeders' Cup Dirt Dozen Bonus Series, donde los tres primeros clasificados obtienen créditos parciales para las cuotas de inscripción del Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) de 1 millón de dólares el 31 de octubre en Keeneland.

El Chicago Stakes (G3) fue reservada para la novena carrera de la jornada e inicia a las 10:11 p. m. hora venezolana.