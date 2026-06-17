Una millonada: Santa Anita por sexto año consecutivo implanta récord en su temporada invierno-primavera

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Santa Anita clausuró el lunes su temporada anual de seis meses con una recaudación total de 708,112,231 dólares, un promedio de 9,196,263 dólares diarios, lo que marcó el sexto año consecutivo en que la recaudación diaria superó los 9 millones de dólares durante la temporada de invierno-primavera.

Este total puso el broche de oro a una temporada inusual que comenzó con 48 horas de retraso y produjo la primera final en lunes en los 91 años de historia del hipódromo, con carreras de gran calidad que atrajeron a más de medio millón de espectadores, lo que reafirmó la importancia de la pista para este deporte.

Santa Anita es el mejor hipódromo en la costa Oeste

Santa Anita tuvo una exitosa inauguración el 28 de diciembre de 2025, atrayendo a la mayor multitud en su día inaugural desde 2016 y registrando la mejor jornada inaugural de domingo en lo que va del siglo. A pesar de las lluvias récord que retrasaron dos días la tradicional inauguración del 26 de diciembre, las apuestas superaron los 18,2 millones de dólares, la octava vez en nueve años que el volumen de apuestas del día inaugural supera esa cifra.

Hazañas logradas durante ambos meet

Entre los propietarios, Little Red Feather Racing y Madaket Stables ganaron seis carreras de stakes cada uno.

Los jinetes y amazonas de Santa Anita alcanzaron hitos importantes a lo largo de la temporada. El jockey del Salón de la Fama, Mike Smith, registró su victoria número 5800. Tyler Baze y Juan Hernández consiguieron cada uno su victoria número 3000. Hernández lideró a todos los jinetes en victorias en carreras de stakes con 17.

Los veteranos entrenadores del sur de California, Carla Gaines y Richard Baltas, alcanzaron cada uno la victoria número 800 de sus carreras.

El entrenador Sean McCarthy a alcanzar las 200 victorias en su carrera. El miembro del Salón de la Fama, Bob Baffert, superó a Michael McCarthy en la cima de la clasificación de victorias en stakes con 14.

Antonio Fresu lideró la clasificación de jinetes con 33 victorias y más de 2 millones de dólares en ganancias, ubicándose entre los tres primeros el 63% de las veces. Philip D'Amato encabezó la lista de entrenadores con 22 victorias y casi 1,5 millones de dólares acumulados, y Reddam Racing lideró la clasificación de propietarios con aproximadamente 445.000 dólares provenientes de siete victorias.

La afluencia de público en pista superó los 540.000 espectadores durante la temporada, un promedio de más de 7.000 al día a lo largo de los 77 días que abarcaron tanto las competiciones clásicas como las de Hollywood.

El día del Derby de Santa Anita atrajo a la mayor multitud desde 2018, un aumento de más del 9 % con respecto a 2025.

Las carreras en vivo regresan a Santa Anita el viernes 25 de septiembre para la temporada de otoño de seis semanas.