¡Al establo del "Tío Bob"! Adquieren potra hija de Mo Donegal más cotizada de la subasta

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La subasta de OBS de junio, que tiene lugar del 16 al 18 de dicho mes, marca el final de la temporada de subastas para potros de dos años en Florida. OBS, con más de mil caballos registrados, lleva a cabo la subasta final que presenta ejemplares preparados para competir en las pistas durante el verano.

Hija de Mo Donegal para Bob Baffert

El Hip 93 fue la más cotizada en su género que se vendió por 370,000 dólares a Donato Lanni, agente de Frank Fletcher Racing Operations, procedente de la consignación de Envision Equine. La potranca castaña es hija del semental Mo Donegal, ganador del Belmont Stakes (G1), y de la yegua Bakken Baby, hija de Valid Expectations y con figuraciones en carreras de stakes. Además, es media hermana de Expect the Boss, también con figuraciones en carreras de stakes.

Lanni, aseveró que la potranca iría al establo del entrenador del Salón de la Fama, Bob Baffert.

Las cifras del martes reflejan la venta de 163 cabezas por un total de ingresos brutos de $9,066,000. El promedio fue de $55,620 con una mediana de $30,000. La tasa de RNA fue del 31.8% antes de las ventas posteriores.

Tom McCrocklin lideró la lista de vendedores, comercializando tres ejemplares por 780.000 dólares, mientras que Top Line Sales vendió seis potros de dos años por 675.000 dólares. Randy Miles presentó siete ejemplares por 625.000 dólares.

La subasta continuará el miércoles y el jueves, con sesiones que comenzarán a las 10:30 a. m. (hora venezolana).