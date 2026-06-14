¡Poder de punta a punta! Burnham Square conquista el Chorleywood Stakes en Churchill Downs con récord de pista

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El rendidor corredor Burnham Square, ganador de Grupo 1, ratificó su jerarquía en los trayectos de aliento sobre el césped de Kentucky con un valiente triunfo por un pescuezo en el Chorleywood Stakes ($217,500). Con la monta enérgica del jinete Brian Hernández Jr., el castrado de 4 años defendió con éxito los colores de sus criadores y propietarios, Whitham Thoroughbreds. El pupilo del entrenador Ian Wilkes detuvo el cronómetro en un destacado tiempo de 2:13.96 para la exigente distancia de 2.200 metros sobre una pista de grama totalmente firme.

Un duelo electrizante pegado a la baranda interior

La competencia de fondo reunió a un calificado lote de ocho ejemplares maduros en el histórico hipódromo de Churchill Downs. Chapman's Peak tomó la iniciativa con un brinco veloz y marcó el parcial inicial de 25.41 para el primer cuarto de milla. Sin embargo, Hernández Jr. movió temprano a Burnham Square para asumir el liderato de la prueba al pasar por primera vez frente a las tribunas.

El hijo de la cuadra de Wilkes impuso condiciones con fracciones controladas de 50.40, 1:15.62 y 1:39.74, lo cual administró las energías del gran favorito del público, el cual finalizó la prueba con un nuevo récord en la distancia de 2.200 metros en grama.

En pleno giro del codo final, Chapman's Peak atacó con fuerzas por la parte externa y emparejó la línea del puntero. Ambos corredores protagonizaron un emocionante cabeza a cabeza a lo largo de la recta decisiva. Burnham Square defendió el carril interior, rozó la baranda en varias oportunidades y soportó la presión de su tenaz rival.

En los últimos metros del disco, el imponente corredor sacó a relucir su clase para sentenciar la carrera a su favor. El ejemplar Dancin in Da'nile arribó en la tercera posición a cuatro cuerpos y medio del segundo lugar, mientras que el ganador devolvió un dividendo de $2.24 por cada boleto de $2.00 a ganador.