¡Invicta y legendaria! Diamond Necklace corona el Prix de Diane (Gr1) en Chantilly

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La sensacional corredora Diamond Necklace mantuvo su récord impecable tras conquistar con valentía el célebre Prix de Diane (G1), también conocido como el Oaks Francés. Bajo la magistral conducción del jinete Ryan Moore, la defensora de las sedas de Ballydoyle superó por un pescuezo la inesperada arremetida de Pink Panthera, una rival cotizada 50-1 en las apuestas. Con esta victoria histórica en el hipódromo de Chantilly, la imponente tresañera sumó su segundo trofeo de Grupo 1 de la temporada e inscribió su nombre junto a leyendas de las pistas como la inolvidable Zarkava.

Dominio absoluto del turf europeo y un futuro sin límites

El desarrollo de la carrera se presentó con un ritmo uniforme y favorable para las punteras. Ryan Moore colocó a la gran favorita en una posición expectante durante los primeros tramos del recorrido. Al llegar al poste de los últimos 200 metros, el fusta británico llamó a correr a su conducida, la cual respondió con una aceleración letal para tomar el comando.

A pesar del fuerte avance de Pink Panthera por el lado exterior, la ganadora del Prix Marcel Boussac y de las 1.000 Guineas Francesas demostró una garra competitiva inmensa para sostener la ventaja. El ejemplar Inis Mor, bajo el cuidado de David Menuisier, completó la trifecta en el tercer puesto.

Esta victoria representó el primer éxito para Moore en esta tradicional competencia, mientras que el preparador Aidan O'Brien celebró su segundo triunfo tras el logro obtenido por Joan Of Arc en la edición de 2021.

El destacado entrenador irlandés resaltó el origen de la potranca, una hija del campeón St Mark's Basilica, de quien heredó un físico compacto pero un remate fulminante en superficies tanto firmes como pesadas. Con este lauro, el equipo de O'Brien consolida una hegemonía asombrosa en el turf europeo al conquistar seis de los diez clásicos para tresañeros disputados este año en Inglaterra, Irlanda y Francia.