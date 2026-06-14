Chilena Doña Clota se luce al ganar el Robert Dick Memorial Stakes (G3) en Delaware Park

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El hipódromo de Delaware Park celebró una selecta jornada de 11 competencias. Entre las pruebas principales destacó la edición del Robert Dick Memorial Stakes (G3), un evento con una bolsa de $250,000 que se disputó en distancia de 2,200 metros sobre la pista de césped, exclusivo para yeguas de tres y más años.

Estreno ganador en Norteamérica para la campeona chilena

La corredora de cinco años Doña Clota (CHI) obtuvo su primera victoria oficial en los Estados Unidos. La yegua se adjudicó el Robert Dick Memorial Stakes (G3) en su sexto intento en este circuito, bajo la hábil conducción del jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. La entrenada por Saffie Joseph Jr. defendió con éxito los colores del Resolute Racing.

Desarrollo táctico y parciales de la competencia

La carrera se desarrolló bajo un ritmo de parciales lentos desde el arranque. El ejemplar Alluring Angel, conducida por el jinete venezolano Junior Alvarado, marcó el camino con un registro inicial de 26.01 segundos para los primeros 400 metros y cubrió la media milla en 51.89 segundos. Los 1,200 metros se completaron en 1:17.53, mientras que el paso por la milla registró un tiempo de 1:41.40.

En ese punto del trayecto, la yegua chilena inició un potente avance por la parte externa de la pista. El cronómetro marcó 2:05.37 al cruzar los 2,000 metros, y Doña Clota remató con fuerza en los 200 metros finales con un tiempo parcial de 11.40 segundos, para detener el reloj definitivo en un tiempo oficial de 2:16.77.

Doña Clota es una hija del semental irlandés Ivan Denisovich en la yegua madre chilena Delfa, por Total Impact, nacida en los campos del Haras Don Alberto Corp. La campeona arribó a territorio estadounidense con el aval de ser ganadora de Grado 1 en su país de origen. Con este nuevo éxito hípico, la corredora elevó su récord profesional a cinco victorias en 17 presentaciones públicas de por vida. Los dividendos de la carrera fueron de $5.20 a ganador, $3.00 el place y $2.40 el show de la carrera.