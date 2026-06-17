Paco López por segunda vez en la temporada alcanza esta distinción en Estados Unidos

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La serie de victorias de Paco López sigue siendo imparable tras la segunda semana del mes. Aunque no es raro que López obtenga más de diez victorias en una semana, 20 fue un número excepcional. López empezó la semana sin descansar, corriendo en Parx el lunes y el martes; en Delaware Park, el miércoles y el jueves; por la tarde del viernes, en Laurel; y por la noche del viernes, en Penn National.

Paco López el mejor por segunda vez del año

Paco López, se alza por segunda vez como el “Mejor Jinete de la Semana”. Su primera vez fue la semana en la que ganó el Preakness Stakes (G1) con el ejemplar Napoelon Solo.

El fin de semana, López regresó a su hipódromo habitual de verano, Monmouth Park, donde ganó seis carreras en la jornada previa al Haskell, incluyendo el Pegasus Stakes. El domingo concluyó la semana en Monmouth con cinco victorias.

El panel de expertos en carreras de caballos votó a López como Jinete de la Semana para el período del 8 al 14 de junio.

López ganó dos carreras el lunes: la quinta, con Robert "Butch" Reid, Jr., y la décima, con Ruperto Pérez. El martes, en Parx, López se impuso en la cuarta carrera con Guadalupe Preciado.

López se dirigió a Delaware Park el miércoles, donde ganó la Carrera 4 para Anthony Pecoraro y la Carrera 6 para Michael Simone. El jueves, López continuó compitiendo en Delaware Park y obtuvo una victoria en la Carrera 7 para Greg Compton.

El viernes, López comenzó la jornada de carreras en Laurel Park con una victoria en la Carrera 4 para Antonio Machado. Tras ganar la Carrera 7 para Cathal Lynch, López recorrió 120 millas hasta Penn National para participar en tres carreras, obteniendo una victoria en la Carrera 4 para Jamie Ness.

Su mejor victoria fue para la entrenadora Lindsay Schultz, tras ganar con Baby Vino el Pegasus Stakes, la carrera preparatoria local para el Haskell del 18 de julio. Baby Vino ganó por 10 3/4 cuerpos en 1:44.36 para una milla y un dieciseisavo.