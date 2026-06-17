Royal Ascot: Blue Bolt muestra su poder tras ganar el Duke Of Cambridge Stakes (Gr.2)

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La valiosa corredora Blue Bolt confirmó los pronósticos al imponerse con autoridad en el Duke of Cambridge Stakes (Gr.2), una de las pruebas centrales del segundo día de carreras en Royal Ascot. La defensora de las prestigiosas sedas de Juddmonte exhibió un poderoso cambio de ritmo en los metros finales para consolidarse como una de las mejores yeguas maduras de la temporada sobre la milla en césped.

Blue Bolt consiguió una aceleración contundente en los finales

Blue Bolt, guiada con paciencia por el jinete Colin Keane, la hija de Blue Point se mantuvo a la expectativa durante la primera mitad del recorrido, siguiendo de cerca el fuerte ritmo de la competencia.

Al girar la última curva y buscar espacio para correr en terreno derecho, Keane exigió a su conducida, quien respondió con una aceleración devastadora para asumir la punta con comodidad, y cruzar la raya con una ventaja de 1 ¾ cuerpos sobre su más cercana perseguidora, conteniendo con absoluta solvencia la tardía atropellada de Jancis bajo la conducción de Sean Levey.

La presentada por Andrew Balding, detuvo el reloj oficial en 1:39.07 para la distancia de 1,600 metros.