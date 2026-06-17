Royal Ascot: Victorious derrota a 27 ejemplares en el Queen Mary Stakes (Gr2) y mantiene invicto en tres carreras

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles sigue la emoción del festival de carreras de Royal Ascot, que tiene una duración de cinco días, en el magnífico hipódromo de Ascot, en Berkshire, Inglaterra. Este evento que reúne a muchos de los mejores caballos del Reino Unido e Irlanda, y a algunos de Estados Unidos, para disputar 35 carreras con un total de 10,050,000 libras esterlinas (unos 13,4 millones de dólares estadounidenses) en premios.

Victorious mantiene invicto en Rayal Ascot

La invicta Victorious (Ire) mantuvo su récord perfecto de 3-3 tras adjudicarse de manera categórica el Queen Mary Stakes (Gr.2) este miércoles 17 de junio de 2026 en el hipódromo de Ascot. La sensacional potranca de dos años ratificó su estatus como una de las piezas más prometedoras de la generación al dominar los exigentes 1,000 metros en línea recta sobre pista de césped.

Guiada con maestría por el jockey Ryan Moore, la defensora de los intereses de Coolmore/Ballydoyle se desempeñó con comodidad en el lote que avanzaba por el lado exterior de la pista. Al decretarse el demarraje final, respondió de inmediato a las exigencias para despegarse con solvencia y cruzar el disco con dos cuerpos de ventaja.

La victoria de Victorious añade una narrativa heroica a las pistas, ya que la hija de Wootton Bassett es ciega de su ojo izquierdo, un factor que no ha mermado en absoluto su enorme capacidad corredora ni su valentía.

Hito para Aidan O'Brien

La potranca Victorious debutó ganando en Naas en un Maiden. Luego, en el mismo hipódromo irlandés, conquistó el Fillies Sprint Stakes (Gr.3) sobre 1,200 metros. Al bajar al kilómetro del Queen Mary en Ascot, demostró una versatilidad y velocidad pura envidiables.

Esta victoria significó el triunfo número 99 del preparador Aidan O'Brien en la emblemática reunión de Royal Ascot, quedando a solo un paso del centenar de fotos en el festival hípico más prestigioso del mundo.

El tiempo oficial registrado para la carrera fue de 59.19 segundos para los 1,006 metros (5 furlongs) sobre la pista de césped.