Final épico: Bow Echo bate al campeón Gstaad en el St James's Palace Stakes (Gr1)

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El festival de carreras de Royal Ascot no deja de sorprender con los escenarios de última moda de los presentes, sino, también con las mejores carreras puestas en escena. Una de ella fue el final épico donde Bow Echo, ganador de las 2000 Guineas en Inglaterra, se lleva el St James's Palace Stakes (Gr1) sobre el campeón Gstaad.

Bow Echo mantiene el invicto en cinco carreras

El espectacular e invicto Bow Echo mantuvo su récord impecable (cinco salidas) al consagrarse en el St James's Palace Stakes (Gr1), la carrera estelar del día inaugural de Royal Ascot 2026. El brillante hijo de Night of Thunder, guiado por el jockey Billy Loughnane, prevaleció en un final no apto para cardíacos frente a su eterno retador, Gstaad.

Tras dominar con solvencia a mitad de la recta, Bow Echo empezó a quedarse sin energías en los últimos 100 metros. Debió apelar a su valentía para resistir por ventaja de media cabeza, sobre la feroz atropellada de Gstaad con la monta de Ryan Moore.

Con esta victoria, el pupilo del entrenador George Boughey se convirtió en apenas el noveno ejemplar en este siglo en completar el codiciado doblete de las 2000 Guineas y el St James's Palace Stakes. Se une a leyendas de la talla de Frankel (2011) o Rock of Gibraltar (2002).

El St James's Palace Stakes (Gr1) tuvo un tiempo final de 1 minuto y 38.48 segundos (1m 38.48s), una marca sumamente veloz que superó por 0.72 segundos el tiempo estándar para dicha pista, para la distancia de una milla (1,600m).