Royal Ascot: Great Barrier Reef mantiene su invicto tras ganar el The Coventry Stakes (Gr.2)

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Hoy inicia el festival de carreras de Royal Ascot, que tiene una duración de cinco días, en el magnífico hipódromo de Ascot, en Berkshire, Inglaterra. Este evento que reúne a muchos de los mejores caballos del Reino Unido e Irlanda, y a algunos de Estados Unidos, para disputar 35 carreras con un total de 10,050,000 libras esterlinas (unos 13,4 millones de dólares estadounidenses) en premios.

El potro de Aidan O'Brien mantuvo su invicto

Great Barrier Reef mantuvo su récord invicto al conquistar brillantemente el Coventry Stakes (G2) en el día inaugural de Royal Ascot 2026. Conducido de gran forma por el jinete Wayne Lordan, el prometedor potro de dos años se impuso en un emocionante final por medio cuerpo de ventaja.

El hijo de No Nay Never batalló con enorme valentía por el centro de la pista para doblegar la resistencia de la sorpresiva Adaay Of Scarlett y de Royal Heritage, que completaron la trifecta.

Este triunfo representa la victoria número 12, triunfo histórico para el legendario entrenador Aidan O'Brien en esta competencia y su éxito número 97 en el prestigioso festival de Royal Ascot.

Aunque el establo de O'Brien presentaba al gran favorito del público, Confucius (con la monta de Ryan Moore), este terminó rezagado en la sexta posición, abriéndole paso a la consagración de Great Barrier Reef.

El tiempo oficial registrado para la prueba fue de 1 minuto y 13.14 segundos para 1,200 metros en grama.