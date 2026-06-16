Tragedia Hípica: Fallecen 31 caballos de carreras de arneses en un incendio en Saratoga

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La mañana de este martes 16 de junio del 2026 ha comenzado con una tragedia en el área de cuadra de caballos de arneses en condado de Saratoga, donde 31 caballos de carreras de arneses han fallecidos por un incendio que se inició en la cuadra 21 del mencionado recinto hípico.

Estados Unidos: 31 caballos fallecidos en un incendio en una cuadra de un hipódromo en Saratoga

La información la dio a conocer la cuenta hípica de la red social X, @EquineInfoEx aproximadamente a las 6 de las mañana de este martes, cuando indicaron que habían comenzado un incendio en el condado de Baen, en la pista de arneses de Saratoga. Fuentes internas de las cuadras del óvalo indicaron en una primera oportunidad que había sido afectados más de diez ejemplares trotones.

Información oficial dada a conocer por el cuerpo de Bomberos que atendió la desgracia, indicaron que un total de 31 caballos de carreras de arneses de la cuadra 21 habían sido afectados por el incendio.

La jornada de competencias que se iba a realizar este martes en el mismo recinto de Saratoga había sido suspendida por la tragedia.