Batacazo Real: Ten Bob Tony (IRE) sorprende en el Queen Anne Stakes (Gr1) de Royal Ascot

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La mañana de este martes se ha dado inicio a la primera jornada de carreras de la tradicional Royal Ascot que llega a su edición 201 de su historia con cinco días de carreras y más de 30 Stakes de grado donde van a repartir más de $11 millones de dólares en premios y en su primer día tiene el Queen Anne Stakes Gr1 como la primera prueba del día después del tradicional desfile de carrozas de la Realeza Británica.

Royal Ascot: Ten Bob Tony (IRE) sorprende en el Queen Anne Stakes

Ante la presencia de 13 ejemplares en competencia, y con la mirada en los purasangres del entrenador Charle Appleby como los principales favoritos, el ejemplar Ten Bob Tony (IRE), sorprendió a todos al ganador el Queen Anne Stakes Gr1 de $1 millón de dólares con la monta del astro Ed Walker para el entrenador Kieran Shoemar.

El purasangre vino de atrás en los 400 metros finales en la bajada de la pista de Ascot y pasó en los 100 metros finales, al favorito Opera Ballo (IRE), el cual terminó tercero y así se quedó con el primero de los siete Stakes que se van a correr este martes en su primer día en el recinto de Ascot.

Los dividendos finales fueron de $121.50 a ganador y $22.00 el place, mientras que la exacta devolvió un pago en la jugada internacional de $829,80 para los tickets acertados, mientras que la trifecta pagó un dividendo en la jugada internacional de $3.788,60 para los que acertaron los tres ejemplares. Con su victoria, el purasangre gana su pase directo para correr en la Breeders' Cup Mile de este año en Keeneland.