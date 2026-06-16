Royal Ascot: Aidan O’Brien gana por primera vez el King Charles III Stakes (Gr1) con Mission Central (IRE)

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La tarde de este martes en el óvalo de Ascot, el entrenador de purasangres de carreras, Aidan O’Brien acaba de ganar por primera vez en su historial, el King Charles III (Gr1) con el potro de tres años, Missión Central (IRE) bajo la monta de su jockey de confianza Ryan Moore y alcanzó su Stakes número 98 de por vida en el Royal Ascot y otro cupo a la Breeders’ Cup de este año el último día de octubre e inicios de noviembre en Kenneland.

Royal Ascot: Aidan O’Brien gana por primera vez el King Charles III Stakes (Gr1)

En una prueba de 1.000 metros en grama en bajada, el potro de tres años, Missión Central logró sacar la ventaja necesaria en un final de fotografía y derrotar al ganador de la Dubai Turf Sprim, Rayevka en un crono oficial de 58.72 para generar dividendos de pago internacionales de $29.60 a ganador y $8.70 el place.

Missión Central es un producto del semental No Nay Never (USA) en la matrona Thar She Blows (IRE) por Zaffany (IRE) el cual ahora tiene una marca de cinco victorias en siete presentaciones y su cuarta prueba de grado en su historial y la tercera de manera consecutiva en el año.Con este triunfo, el ejemplar gana su cupo directo para participar en la Breeders' Cup Turf Sprint de este año en Keeneland.