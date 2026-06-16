Paco López tiene el mejor porcentaje de victorias en los últimos 50 años en este hipódromo de Estados Unidos

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El pasado fin de semana, el jockey profesional mexicano Paco López logró la increíble cantidad de 11 victorias de 16 montas que cumplió en dos jornadas en el hipódromo de Monmouth Park, donde, además, va líder del meeting en el año y acaba de superar las 4.500 victorias en su carrera en Estados Unidos.

Estados Unidos: Conoce el increíble porcentaje de victorias de Paco López en Monmouth Park

Según la cuenta hípica de la red social X. @GaryDougherty, el jockey profesional mexicano Paco López tiene el mejor porcentaje de victorias en los últimos 50 años en el hipódromo de Monmouth Park.

Con las recientes victorias del fin de semana, López llegó a 1.462 triunfos, solamente en Monmouth Park, para un promedio de efectividad del 26% y $51 millones de dólares en dinero generado en el mencionado óvalo.

Esto es más que el 24% y los $68 millones de dólares que generó en su carrera en el mismo recinto, el jockey retirado Joe Bravo, quien ganó 2.162 carreras en el mismo recinto, o las 1.322 carreras y $31 millones que produjo José Ferrer y dejó un porcentaje del 15% de efectividad.

El último en la lista es el también jockey retirado Chuckie López, que dejó 1.305 victorias, $33 millones de dólares en ganancias y 15% de efectividad en su carrera en Monmouth Park.