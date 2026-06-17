¡El milagro del incendio de Saratoga! Destruyó su caja para escapar de las llamas y fue el único caballo que sobrevivió al infierno

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En medio de la inmensa tragedia que sacudió al hipismo estadounidense, el caballo de carreras de arnés, Twin B Speed Dial se ha convertido en el máximo símbolo de supervivencia. El ejemplar logró destruir su propia caja y escapar por cuenta propia de las llamas durante el feroz incendio que consumió por completo una cuadra en el área de establos del Saratoga Casino Hotel Harness Track.

Una tragedia que conmovió al hipismo

El siniestro se registró aproximadamente a las 2:30 a. m. de este martes en la parte posterior de la pista de carreras de arnés en Saratoga Springs, Nueva York. El fuego se propagó con tanta violencia y rapidez que, para cuando los equipos de bomberos llegaron, la estructura ya se encontraba en una condición avanzada de destrucción completa.

Lamentablemente, el saldo fue devastador: 17 de los 18 caballos alojados en la cuadra perdieron la vida en el lugar. Aunque el origen del fuego sigue bajo investigación, se confirmó que once de las víctimas pertenecían a la entrenadora Robyn Mangiardi y seis al preparador Timothy Benson. Debido al peligro inminente, el personal de seguridad y los socorristas tuvieron que evacuar de emergencia a otros 350 caballos de las cuadras vecinas para evitar una catástrofe aún mayor.

El escape milagroso

Twin B Speed Dial desafió a la muerte cuando el fuego cercó por completo las instalaciones. Utilizando su fuerza, el ejemplar rompió las maderas de su caja y corrió hacia el exterior en medio del humo denso.

Estado de salud: Las autoridades veterinarias confirmaron que el caballo sobrevivió milagrosamente y solo sufrió quemaduras menores en sus orejas y lesiones leves en el cuerpo.

El luto en la comunidad hípica

La gerencia de Saratoga suspendió de inmediato la cartelera de carreras pautada para el martes en señal de duelo [nytimes.com]. "La pérdida sufrida es desgarradora para toda nuestra comunidad de carreras", declaró Sam Gerrity, director ejecutivo del complejo, quien además anunció que se dispondrá de apoyo psicológico para los entrenadores y cuidadores afectados.

La policía del estado de Nueva York y los peritos de bomberos mantienen el área totalmente clausurada mientras ejecutan las investigaciones científicas para descubrir la causa exacta que originó el mortal incendio.