Hipismo

Presidente de la Nyra se solidariza por víctimas del incendio en Saratoga

Más de una treintena de ejemplares de arnés de una cuadra perdieron la vida

Por

Saúl García
Martes, 16 de junio de 2026 a las 04:58 pm
Presidente de la Nyra se solidariza por víctimas del incendio en Saratoga
NYRA
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La mañana de este martes comenzó con la trágica noticia de una cuadra del Hipódromo de Saratoga Hotel Casino Harness Track, estaba en llamas, y provocó la mala experiencia de perder más de una treintena de ejemplares de arnés y la perdida total de la cuadra 21 del mencionado recinto hípico.

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Luego de haberse conocido los resultados finales de la tragedia ocurrida este martes en el Saratoga Hotel Casino Harness Track, el presidente de la New York Racing Association, (NYRA), David O´Rourke y director ejecutivo, dio a conocer el siguiente comunicado.

«La hípica en Nueva York es una comunidad de personas trabajadoras unidas por un compromiso compartido con los caballos. El trágico incendio de esta mañana en el Saratoga Hotel Casino Harness Track tendrá un impacto profundo en esa comunidad, y NYRA extiende nuestras condolencias a todos los afectados por esta pérdida. «NYRA está lista para apoyar a nuestros vecinos en el Saratoga Hotel Casino con cualquier asistencia que puedan necesitar en este momento».

Dicho comunicado fue publicado en la página web oficial de la NYRA, así como en las distintas cuentas oficiales de redes sociales donde tienen presencia informativa.

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