Oficial: 17 purasangres están nominados para el Stephen Foster Stakes (G1)

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El próximo sábado 27 de junio se disputará la penúltima fecha de la temporada de primavera en Churchill Downs. Para cerrar el fin de semana con broche de oro, el hipódromo ofrecerá una atractiva cartelera selectiva, encabezada por el prestigioso Stephen Foster Stakes (G1), que este año cuenta con una bolsa de $2,000,000.

La prueba, que se corre en una distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros) sobre la pista de arena, otorga un boleto directo a la Breeders’ Cup Classic (G1). Las expectativas son máximas, debido a que se da por hecho la revancha entre el Caballo del Año 2025 en Estados Unidos, Sovereignty, y su más reciente verdugo: White Abarrio.

Nómina de gala en Churchill Downs

Esta carrera, que rinde homenaje al compositor del icónico himno de la Carrera de las Rosas, “My Old Kentucky Home”, forma parte del programa clasificatorio de la Breeders’ Cup, "Win and You’re In" (Gana y Estás Dentro).

Sovereignty, pupilo del establo de Bill Mott, no solo lidera la lista de aspirantes, sino que se perfila como el gran favorito del evento de concretarse su inscripción.

A la contienda se suma nada más y nada menos que el flamante ganador de la Met Mile (G1) en Saratoga: Nysos, de la cuadra de Bob Baffert. El nombre de este purasangre siempre genera expectación; aunque no es un especialista consagrado en las competencias de aliento, su estilo gallardo garantiza un gran espectáculo.

Por su parte, White Abarrio intentará sumar otro trofeo de Grado 1 a su palmarés. El entrenado por Saffie Joseph Jr. llega con el impulso de su última salida en el Oaklawn Handicap, donde logró dominar tanto a Sovereignty como a Journalism.

La lista de nominados la engalanan los dos últimos ganadores de la Dubai World Cup: Magnitude y Hit Show, junto a los ganadores selectivos Coal Battle y Tiztastic. El resto de la nómina la componen Chunk of Gold, Forged Steel, Gould’s Gold, Hall of Fame, Heroic Move, Liberal Arts, Navajo Warrior, Original Sin y Willy D’S.