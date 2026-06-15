El caballo del año Sovereignty, realizó un trabajo de mantenimiento en víspera para la siguiente salida

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Sovereignty, Caballo del Año 2025, comenzó su campaña de cuatro años el 18 de abril con un segundo puesto detrás de White Abarrio en el Oaklawn Handicap (G2) de 1 1/8 millas. Luego el hijo de Into Mischief, se ha mantenido trabajando para el Stephen Foster Stakes (G1) que este año tiene un pago de $2 millones en premios. Su preparación es en el Centro de Entrenamiento en Oklahoma, New York.

Sovereignty listo para la revancha

Sovereignty, propiedad del Godolphin, galopó cinco furlongs el domingo en la pista de entrenamiento de Oklahoma en Saratoga, como parte de su preparación para el Stephen Foster (G1) de 2 millones de dólares que se celebrará el 27 de junio en Churchill Downs.

Con el ex jinete y jinete de entrenamiento habitual Neil Poznansky a bordo, el caballo de 4 años Into Mischief completó la distancia en 1:02.75. Luego de splits de :25.25 y :37.24, para culminar su trabajo en la curva en 1:17.38. Según video.

“Hablamos sobre el tipo de entrenamiento que queríamos y pensamos que 1:02 sería suficiente en esta pista”, dijo el entrenador Bill Mott al Form sobre la sesión, la penúltima del potro antes del Stephen Foster. “De todas formas, es lo único que quiere hacer. Lo conocemos. No creo que tenga que correr rápido para demostrarme que puede hacerlo. Cuando pasa junto a sus rivales, simplemente se detiene”.

Hay 17 nominados para el Stephen Foster Stakes (G1), este grupo lo encabeza los confirmados:

Sovereignty Magnitud White Abarrio Baeza Journalism (posiblemente)

Recordamos que este evento pertenece a la serie 'Gana y entra' que otorga un lugar en la Breeders' Cup Classic G1.

La carrera Stephen Foster marcará la primera vez que Sovereignty compita en Churchill Downs desde que ganó el Derby de Kentucky (G1) en 2025.