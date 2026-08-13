Esto necesitas saber sobre la carrera más importante del domingo en Saratoga

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Este domingo 16 de agosto cierra la semana siete del Summer Meet de Saratoga con diez emocionantes carreras que incluyen el Mahony Stakes (G3) de $225,000 en un sprint de 1,100 metros en pista de grama exclusiva para potros de segundo año de carrera. Esta competición atrajo a siete prospectos especialistas en esta superficie.

Saratoga: Previa al Mahony Stakes (G3)

El Mahony Stakes (G3) está reservado para la novena carrera de la cartelera. Esta es la previa de cada uno de los participantes de la prueba que inicia a las 6:06 p.m. hora venezolana. El entrenador Miguel Clement tendrá una posición ventajosa con Intricate Spirit y Big Destroyer.

1.Rebel With a Cause, con Javier Castellano en sus hierros, logró una puntuación Equibase Speed ​​Figure de 98, la mejor de su carrera, al remontar por el interior para imponerse a Big Destroyer en el My Frenchman Stakes. Esta fue la primera victoria en una carrera de stakes para la entrenadora Lauren Robson, quien ahora busca su primer triunfo en una carrera de grado. El castrado de Leinster disputa su sexta carrera.

2.Outfielder, lleva en su lomo a John Velázquez, participa tras haber quedado décimo en la Commonwealth Cup Stakes (G1) en Royal Ascot. El hijo de Speightstown llega a esa carrera con un inicio de temporada de dos victorias en dos participaciones, incluyendo la William Walker Stakes, así como una victoria contundente en la Animal Kingdom Stakes.

3. Oscar's Hope, con Junior Alvarado encima y entrenado por Kinnon LaRose, este hijo de Twirling Candy, ha corrido sus 10 carreras en pista de tierra, incluyendo dos victorias en stakes. En su última salida, terminó sexto en el Maxfield Stakes (G3), de siete furlongs, en Churchill Downs.

4.Intricate Spirit, con Manny Franco, busca recuperarse de un quinto puesto en la recta final del Quick Call Stakes (G3), sobre la misma pista y distancia. Allí, el castrado hijo de Complexity tuvo una mala salida, para remontar y terminar a 3 1/4 cuerpos del victorioso rival Learntodiscover, que regresaba para esta competición.

5.Big Destroyer, con Flavien Prat, viene de quedar segundo en el My Frenchman Stakes, en Monmouth Park, detrás de su rival Rebel With a Cause, que también regresa a esta competición.

6.Learntodiscover, criado en Gran Bretaña y propiedad de Mark Dobbin con Tyler Gaffalione, remontó desde la última posición entre 12 participantes para ganar el Quick Call Stakes (G3) por una cabeza sobre Throckmorton. Entrenado por Brendan Walsh, el castrado hijo de Havana Grey va a su quinta actuación en Estados Unidos.

Completando la lista de participantes se encuentra Stradale con José Luis Ortiz, llega de un cuarto lugar en el Quick Call Stakes (G3), entrenado por el miembro del Salón de la Fama Steve Asmussen. Este caballo castaño de Yaupon, con dos fuguraciones en carreras de stakes, debutó en pista de césped en el Quick Call.