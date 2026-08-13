El jockey Derby Winner domina la jornada con cuatro triunfos en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles inició la séptima semana del Summer Meet de Saratoga Race, en New York, en la cual se disputaron nueve carreras; cuatro fueron para el jinete ganador del Derby de Kentucky y Belmont Stakes, José Luis Ortiz, quien busca este jueves tomar el liderato de dinero en Estados Unidos.

Saratoga: José Luis Ortiz fue el más valioso

El jockey Derby winner José Ortiz suma una tarde de éxitos en el meeting de New York, con un póker de victorias. Ortiz comenzó la jornada en la segunda carrera encima de Business Math para Steve Asmussen, en un Maiden Claiming para dosañeras en distancia de 1,100 metros con registro de 1:06.16 en pista de arena.

Acto seguido, en la tercera carrera, llevó las riendas de Lots of Kisses, para Michael Maker, en un Maiden Claiming de $62,000 en recorrido de 1,100 metros en pista de grama en crono de 1:02.93. Luego estuvo sobre los lomos del ejemplar Artistic Success, en un Claiming de $55,000 con un pago de $6.54 a ganador y registro de 1:42.26 para 1,700 metros en pista de grama para el entrenador Joe Sharp.

Finalmente, en la octava de la cartelera, lleva al parque de vencedores a la debutante Yolo Train en distancia de 1,100 metros en pista de grama con un registro de 1:02.49 con pago de $5.74 a ganador para el entrenador Chad Brown.

Meridiano: José Ortiz busca la punta en dinero

Con estas cuatro victorias obtenidas por el boricua José Ortiz en la jornada de este miércoles en Saratoga, suma 198 victorias en la temporada de un total de 3,661 en Estados Unidos. En cuanto a la producción de dinero, solo está a menos de tres mil dólares del jinete líder Irad Ortiz Jr., quien no montará hasta el sábado 22 de agosto debido a una lesión en uno de sus tobillos.

Este jueves Saratoga programó nueve carreras y José L. Ortiz tiene seis montas registradas según Equibase. Sin embargo, podría ser más en sustitución de su hermano lesionado.