Emisael Jaramillo cuenta con estos compromisos claves para este viernes en Del Mar

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El jockey venezolano Emisael Jaramillo quien ha destacado en California, cuenta para este viernes cinco compromisos en las ocho carreras programadas de las cuales cuatro son para el entrenador Doug O’Neill y una para Christopher Davis. Tres de las montas para O’Neill, surgen como las mas favorables para alcanzar la victoria duranta la jornada venusina en el circuito ubicado en San Diego, California.

Meridiano Web: Emisael Jaramillo montas claves

Para la jornada de este viernes 14 de agosto de 2026 en el hipódromo de Del Mar, el estelar jinete venezolano Emisael Jaramillo cuenta con excelentes oportunidades de victoria. Las tres montas claves están bajo el cuidado del efectivo entrenador Doug O'Neill, conformando una yunta de altísima efectividad en el circuito de California.

A continuación, el pronóstico detallado para cada uno de los ejemplares:

Let Her Fly (Carrera 2 - 5:30 PM), esta potra de dos años viene de figurar en gran forma en este mismo tipo de lotes selectos, Jaramillo buscará accionar a la expectativa para rematar con fuerza en la recta final. Es su oportunidad más clara de ganar en la tarde.

Ah Jeez (Carrera 4 - 6:34 PM), este ejemplar logró una notable victoria en julio de este mismo año en este mismo óvalo. El puesto es parte incómoda para la distancia, por lo que Jaramillo se verá obligado a salir con intención para no quedar encerrado en el tráfico inicial.

Howie's Law (Carrera 7 - 8:06 PM), en este sprint, el planteamiento de carrera beneficia el estilo agresivo del guariqueño. El cambio de monta es un factor clave que potenciará el rendimiento del ejemplar en los metros decisivos.

Además de estos compromisos, Jaramillo guía al ejemplar Joker Went Wild en la primera carrera de la jornada y Elusive Con para Christopher Davis en la quinta de la programación. Emisael Jaramillo cuenta con 83 victorias en la temporada y 1,965 de por vida en Estados Unidos. En el meeting actual que finaliza el 7 de septiembre, suma 10 victorias.

La jornada de este viernes 14 de agosto comienza a las 5:00 p.m. hora venezolana.