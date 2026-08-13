Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el jueves 13-8-2026

Este jueves continuó la actividad hípica en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de nueve carreras que no incluyó pruebas Stakes. Programación que inició a la 1:10 p.m hora venezolana.
NOTAS RELACIONADAS
Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga Race
Durante la jornada jupitiana, el jinete boricua José Luis Ortiz fue el más valioso de la cartelera, donde destacó con cuatro triunfos, por días consecutivos. El jinete venezolano Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, consiguió una victoria.
Mientras que el entrenador Keeneth McPeek y Bill Mott, destacaron con dos victorias en la presente cartelera cada uno.
PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.18
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Combat Move
|
J. L. Ortiz
|
6.06
|3.84
|2.12
|2
|1
|
Galway Gurl
|
K. Davis
|
7.12
|2.88
|3
|7
|
Liberty's Advance
|
J. Alvarado
|2.10
Entrenador: L. Rice
SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.25
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Mo the Merrier
|
M. Franco
|
4.28
|2.76
|2.20
|2
|1
|
Relative Risk
|
L. Sáez
|
8.46
|4.98
|3
|3
|
Grand Gesture
|
J. Alvarado
|4.78
Entrenador: K. G. McPeek
TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:37.88
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|
Lady Wisdom
|
R. Santana, Jr.
|
3.36
|2.20
|2.10
|2
|2
|
Our Preferred Pal
|
K. Carmouche
|
3.62
|3.06
|3
|6
|
Icy Legs
|
C. Elliott
|5.14
Entrenador: M. Kantarmaci
CUARTA CARRERA - 0.000 MTS - TPO
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Midnight Concerto
|
J. L. Ortiz
|
5.22
|2.92
|2.14
|2
|5
|Tulip
|
J. Alvarado
|
6.20
|3.72
|3
|1
|
Majaz (GB)
|
J. Castellano
|2.34
Entrenador: K. G. McPeek
QUINTA CARRERA - 1.900 MTS - (grama/turf) TPO 1:56.59
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Mascara
|
J. L. Ortiz
|
7.64
|4.60
|3.02
|2
|9
|
Cloudy Chance
|
J. Lezcano
|
5.78
|4.00
|3
|3
|
Vekomancer
|
M. Franco
|2.54
Entrenador: R. Diodoro
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - (grama/turf) TPO 1:37.61
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Table Flirt
|
J. Alvarado
|
7.54
|3.68
|3.22
|2
|6
|
Spinning Colors
|
J. R. Velázquez
|
6.06
|4.50
|3
|2
|
Shotgun Wedding
|
J. L. Ortiz
|3.58
Entrenador: W. I. Mott
SÉPTIMA CARRERA - 1.100 MTS - (grama/turf) TPO 1:02.81
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Shoot It True
|J.L. Ortiz
|
3.20
|2.12
|2.10
|2
|3
|
Highway Harmony
|E. Zayas
|
3.00
|2.42
|3
|1
|Abientot
|D. Davis
|2.84
Entrenador: W. A. Ward
OCTAVA CARRERA - 2.800 MTS - Birdstone Stakes $200,000 TPO 2:58.90
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Stars and Stripes
|L. Sáez
|
6.86
|2.98
|2.76
|2
|1
|Parchment Party
|J.R. Velázquez
|
2.84
|2.44
|3
|4
|Passing Game
|T. Gaffallione
|8.42
Entrenador: W. I. Mott
NOVENA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.67
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Criteria
|
T. Gaffalione
|
5.32
|3.06
|2.48
|2
|4
|
Royal Enclosure
|
J. Rodriguez
|
6.18
|4.62
|3
|3
|Spherical
|
D. Davis
|4.68
Entrenador: C. C. Brown