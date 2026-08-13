Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el jueves 13-8-2026

Nueve carreras fueron programadas para el circuito New York

Por

Darwin Dumont
Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 05:58 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el jueves 13-8-2026
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Este jueves continuó la actividad hípica en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de nueve carreras que no incluyó pruebas Stakes. Programación que inició a la 1:10 p.m hora venezolana.

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Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga Race

Durante la jornada jupitiana, el jinete boricua José Luis Ortiz fue el más valioso de la cartelera, donde destacó con cuatro triunfos, por días consecutivos. El jinete venezolano Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, consiguió una victoria.

Mientras que el entrenador Keeneth McPeek y Bill Mott, destacaron con dos victorias en la presente cartelera cada uno.

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.18

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

Combat Move

J. L. Ortiz

6.06

 3.84 2.12
2 1

Galway Gurl

K. Davis

  

7.12

 2.88
3 7

Liberty's Advance

J. Alvarado

     2.10

Entrenador: L. Rice

SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.25

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2

Mo the Merrier

M. Franco

4.28

 2.76 2.20
2 1

Relative Risk

L. Sáez

  

8.46

 4.98
3 3

Grand Gesture

J. Alvarado

     4.78

Entrenador: K. G. McPeek

TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:37.88

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1

Lady Wisdom

R. Santana, Jr.

3.36

 2.20 2.10
2 2

Our Preferred Pal

K. Carmouche

  

3.62

 3.06
3 6

Icy Legs

C. Elliott

     5.14

Entrenador: M. Kantarmaci

CUARTA CARRERA - 0.000 MTS - TPO 

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Midnight Concerto

J. L. Ortiz

5.22

 2.92 2.14
2 5 Tulip

J. Alvarado

  

6.20

 3.72
3 1

Majaz (GB)

J. Castellano

     2.34

Entrenador: K. G. McPeek

QUINTA CARRERA - 1.900 MTS - (grama/turf) TPO 1:56.59

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 8 Mascara

J. L. Ortiz

7.64

 4.60 3.02
2 9

Cloudy Chance

J. Lezcano

  

5.78

 4.00
3 3

Vekomancer

M. Franco

     2.54

Entrenador: R. Diodoro

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - (grama/turf) TPO 1:37.61

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

Table Flirt

J. Alvarado

7.54

 3.68 3.22
2 6

Spinning Colors

J. R. Velázquez

  

6.06

 4.50
3 2

Shotgun Wedding

J. L. Ortiz

     3.58

Entrenador: W. I. Mott

SÉPTIMA CARRERA - 1.100 MTS - (grama/turf) TPO 1:02.81

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6

Shoot It True

 J.L. Ortiz

3.20

 2.12 2.10
2 3

Highway Harmony

 E. Zayas  

3.00

 2.42
3 1 Abientot D. Davis     2.84

Entrenador: W. A. Ward

OCTAVA CARRERA - 2.800 MTS - Birdstone Stakes $200,000 TPO 2:58.90

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Stars and Stripes L. Sáez

6.86

 2.98 2.76
2 1 Parchment Party J.R. Velázquez  

2.84

 2.44
3 4 Passing Game T. Gaffallione     8.42

Entrenador: W. I. Mott

NOVENA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.67

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Criteria

T. Gaffalione

5.32

 3.06 2.48
2 4

Royal Enclosure

J. Rodriguez

  

6.18

 4.62
3 3 Spherical

D. Davis

     4.68

Entrenador: C. C. Brown

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