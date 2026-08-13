Napoleón Solo se pone a tono: así trabaja con miras a su próxima carrera

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Uno de los grandes protagonistas de la Triple Corona de esta temporada en Estados Unidos ha sido el potro Napoleón Solo. El pensionado de Chad Summers completó su segundo ejercicio del mes de agosto, un trabajo de briseo bastante llamativo que forma parte del plan de trabajo con miras a su próxima carrera.

Ganador del Preakness Stakes (G1) disputado en Laurel Park, el hijo de Liam’s Map viene de figurar segundo en el Haskell Stakes (G1) en Monmouth Park, competencia de un millón de dólares en la que cayó a solo medio cuerpo ante el sorpresivo Baby Vino.

Ejercicio cronometrado en Saratoga

De acuerdo con el periodista Mike Welsch de Daily Racing Form, Napoleón Solo trabajó este jueves 13 de agosto en Saratoga los 1.000 metros (5 furlongs) en un tiempo de :58.87. Sus parciales fueron de :35.63 para los 600 metros, y el briseo se completa con un galope de salida que marcó 1:11.66 para los 1.200 metros, 1:24.44 para los 1.400 y la milla en 1:37.94, todo bajo la guía de John Velázquez. Este ensayo fue catalogado como el mejor trabajo entre los siete que se registraron ese día en dicha distancia.

El pasado miércoles 5 de agosto, Napoleón Solo había marcado 800 metros en :48.64, en lo que fue su primer apronte cronometrado tras su actuación en Monmouth Park.

Napoleón Solo ostenta una campaña de seis salidas con balance de tres victorias, un segundo y un tercero. Además de adjudicarse la segunda gema de la Triple Corona, a los dos años se impuso en el prestigioso Champagne Stakes (G1) durante el meeting denominado "Belmont at the Big A", en el extinto hipódromo de Aqueduct.

Su entorno evalúa dos posibles alternativas para su próximo compromiso: el Travers Stakes (G1) del próximo 29 de agosto en Saratoga o el Pennsylvania Derby (G1) del 19 de septiembre en Parx Racing. Independientemente de la decisión que tomen sus allegados, ya se confirmó la monta de la leyenda puertorriqueña John Velázquez para cualquiera de las dos competencias.