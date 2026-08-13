Suspendido entrenador involucrado por el escándalo del Daily Double  

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En el transcurso de la semana, se hizo pública la controversia que giraba en torno a una apuesta de un Daily Double en Monmouth Park, que también implicó a las casas de juegos británicas. Esta estaba relacionada con el triunfo de cuatro de los cinco caballos que pertenecían al centro de entrenamiento Fair Hill.

Suspensión tras escándalos

El 9 de agosto se produjo una importante ganancia millonaria en las casas de apuestas de Gran Bretaña después de que cuatro de los cinco caballos del mismo centro de entrenamiento ganaran en Estados Unidos.

Tres de los corredores son entrenados por Ángel Quiroz; The Great Amira y Tepeyac, ambos conducidos por el jinete venezolano Carlos D. Lugo, en Monmouth Park, durante la jornada dominical, trajeron consigo un escándalo de la apuesta del Daily Double que también involucró a las salas de apuestas en Inglaterra.

Los otros dos ejemplares fueron Classic Rock y M Bs Melanie Cares, presentados por el entrenador venezolano Ernesto Ochoa, ganadores en la jornada del domingo en Saratoga, provenientes de Fair Hill, centro de entrenamiento de Ángel Quiroz, ubicado en Maryland. De igual manera, Scootaloo, que arribó cuarto ese mismo día en New York.

El golpe podría haber sido aún mayor, ya que otro caballo involucrado terminó segundo en Colonial Downs, mientras que otros dos corredores estaban programados para correr el 10 de agosto. Threedots Andadash fue retirado en Presque Isle Downs debido a que estaba en la lista de veteranos, mientras que Bravo Rough, uno de los favoritos con una cuota de 1-9, fue retirado por razones desconocidas cuando se encontraba en el paddock en Mountaineer.

Debido a esta irregularidad, la HISA abrió una investigación sobre estos casos, y comenzaron las experticias en el centro de entrenamiento Fair Hill, Maryland.

Suspensión por uso indebido de sustancias prohibidas

Después de este escándalo, la HIWU (Unidad de Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos), la agencia independiente responsable de implementar y hacer cumplir el Programa de Control Antidopaje y Medicamentos, divulgó este jueves 13 de agosto en su sitio web oficial que había investigado al entrenador Ángel Quiroz y al caballo Bonita Rough por el uso del albuterol (salbutamol).

Bonita Rough, que inició su carrera en Gulfstream Park el 22 de junio con Frank Santillana y quedó en séptimo lugar, forma parte de este grupo de ejemplares del centro de entrenamiento Fair Hill. Después de esa carrera, anota dos ejercicios en el lugar de trabajo. Uno de ellos ocurrió el 10 de julio, cuando se le realiza un despistaje y se prueba que usó una sustancia prohibida. Por lo tanto, queda el ejemplar suspendido y su entrenador es investigado.