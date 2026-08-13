Antes de sellar: Con el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica puede decidir en el 5y6 de la R32

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El hipódromo La Rinconada tendrá todo listo para dar inicio a la reunión número 32 de la presente temporada. La cartelera oficial consta de 13 carreras, que incluye una jornada de gala que incluye el LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), evento consagrado como el tercer paso de la triple corona nacional.

El interés del público apostador se concentrará, en el tradicional juego del 5y6 Nacional. Esta atractiva jugada levantará su telón a la altura de la octava competencia del programa dominical.

La duodécima carrera será la quinta válida, una condicional de reclamo para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debutantes o no ganadoras. Valoradas en $(22.000) 56 KG, $(20.000) 55 KG, $(18.000) 54 KG. Importadas + 1 KG.

Yegua: Una Sorpresa Gaceta Hípica La Rinconada 5y6 Datos Hípicos

Para la válida de la primera doble perfecta se destaca la inscripción de la castaña Queen Endira (número 5).

La defensora los colores del Stud "Marco Antonio V", contará ahora con la monta del jinete profesional Johan Aranguren, en esta ocasión con un Handicap de 54 Kg, y cuenta con el entrenamiento de César Morón y un dato importante: No llevará el implemento Gringola (-Gr).

La corredora de tres años reaparecerá en el óvalo de Caracas tras un breve descanso de 98 días. En su última actuación del pasado mes de mayo, la pupila de Morón llegó novena 18 de la importada Violent Queen (USA).

De hecho, la yegua se perfila formalmente como la tercera favorita y una sorpresa para Gaceta Hípica.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El miércoles 12 de agosto el pupilo de Morón galopó suave, en pelo publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas