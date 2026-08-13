Gas Me Up regresa a Canadá para conquistar el King Edward Stakes (G2) en Woodbine

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Woodbine ofrecerá este sábado 15 de agosto una jornada especial con motivo del inicio de la Triple Corona Canadiense. El King’s Plate, con una bolsa de 1.000.000 de dólares canadienses, será la prueba central de una nutrida programación de doce competencias que comenzará a las 12:30 p. m.

En ese marco, el King Edward Stakes (G2) surge como la segunda carrera en importancia. La competencia ofrece una bolsa de 200.000 dólares canadienses sobre una milla de recorrido para ejemplares de tres o más años. En ella, Gas Me Up buscará reverdecer laureles con la monta de Fraser Aebly ante cinco oponentes.

Un King Edward de nómina reducida pero pareja

La prueba, pautada para correrse a las 7:00 p.m. (hora del Este), presenta como firme aspirante al triunfo a este caballo de seis años, cuya corta campaña de trece salidas ha sido productiva: cinco primeros lugares, dos segundos y un tercero para los colores de la sociedad conformada por Exline-Border Racing LLC, Michael Jawl, Aaron Kennedy y Tom Zwiesler.

Su última victoria selectiva fue en el Joe Hernandez Stakes (G2), en un recorrido de 6 1/2 furlongs (1.300 metros) desde la colina. En aquella ocasión, bajo el entrenamiento del reconocido Kevin Attard, dominó con comodidad a Sumter por 1 1/4 cuerpos y con un tiempo de 1:10.88.

Los rivales a los que se enfrentará Gas Me Up son: Irish Aces, conducido por Pietro Moran; G T Five Hundred, triunfador del Connaught Cup Stakes (G2), con José Luis Campos en el sillín; Seminole Chief, con par de triunfos al hilo (entre ellos el Jonathan B. Schuster Memorial Stakes en Horseshoe Indianapolis); Wyoming Bill, figurador en eventos de grado que será guiado por Emma-Jayne Wilson; y Piper’s Factor, con la leyenda boricua John Velázquez a bordo.