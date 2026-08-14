Pronósticos Saratoga Race: picks y el dato clave para el viernes 14 de agosto

Este viernes sigue la actividad hípica en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de diez carreras. La jornada incluye el Smart and Fancy Stakes de $200,000 y la primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m., hora venezolana.
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Meridiano: Datos hípicos para Saratoga, New York
De las diez carreras programadas, cinco fueron diseñadas en pista de arena y cinco en grama. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1,600m, arena/dirt (1:10 p.m. VEN)
- Who's Your Zaddy (6) terminó en un meritorio tercer lugar la última vez, y ese resultado sugiere que puede mejorar su actuación aquí.
- Into The Light (1) y Jets Rio (3) también merecen ser considerados.
Segunda carrera: 1.100m, grama/turf (1:44 p.m. VEN)
- Atlas A Eye (9) terminó en un sólido segundo lugar en esta misma distancia y pista la última vez, y se merece consideración.
- Southern Kiss (6) y Split The Blanket (7) también merecen ser considerados.
Tercera carrera: 1,600m, grama/turf (2:18 p.m. VEN)
- Cosmic Year (2) es ganador de tres carreras en distancia similares. A pesar de sus más recientes hay que considerarlo.
- Georgia Magic (9) parece el rival a batir tras su impresionante victoria en Saratoga la última vez.
- Intellect (5) quedó segundo por poco en esta misma pista recientemente y merece ser considerado.
Cuarta carrera: 1,400m, arena/dirt (2:52 p.m. VEN)
- Toga D'oro (4) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y podría ser la mejor opción.
- Abrigado (5) y Daiquiri Sommelier (2) también merecen ser considerados.
Quinta carrera: 1,600m, arena/dirt (3:26 p.m. VEN)
- Asked and Answered (8) tiene buenas figuraciones en sus más recientes. Viene de participar en el Jim Dandy S. (G2). Hay que estar presente con él.
- Disparate Impact (1) terminó en un sólido segundo lugar en esta misma pista la última vez y parece ser el rival a batir.
- Old Time Rocknroll (6) merece ser tenido en cuenta.
Sexta carrera: 1,700m, grama/turf (4:00 p.m. VEN)
- BALIAGE (8) lidera el mercado y parece ser la favorita en esta primera competición. Defiende el “dato clave” de la jornada. Para las combinaciones May December (4) y Cut Your Losses (5).
Séptima carrera: 1,800m, arena/dirt (4:34 p.m. VEN)
- Glen Airy (7) se perfila como el rival a batir tras quedar segundo por muy poco en la categoría de hándicap en Churchill Downs. Fever Night (4) y Apalta (9) también merecen ser tenidos en cuenta.
Octava carrera: 1,400m, arena/turf (5:09 p.m. VEN)
- Contrary Thinking (2) ha tenido un desempeño consistente en este nivel, con un segundo puesto en su última carrera, y parece ser el rival a batir.
- Bold Strength (7) ganó de forma impresionante en Churchill Downs la última vez.
- Eliminate (5) llega tras una victoria en Belmont.
Novena carrera: 1,100m, grama/turf (5:44 p.m. VEN)
- Miss Vyvyanne (6) ganó una carrera de Grado 2 en Woodbine la última vez y se perfila como la favorita gracias a su buen estado de forma reciente.
- Munnings Express (10) ganó el Johnstone Stakes aquí la última vez.
- Zeitlos (9) terminó segundo en el Caress Stakes en este mismo hipódromo.
Décima carrera: 1,700m, grama/turf (6:19 p.m. VEN)
- About Face (2) parece el rival a batir tras quedar segundo la última vez. Nos agrada para cerrar con victoria.
- Languid (7) quedó subcampeón en Saratoga la última vez.
- Duty (8) también merece ser tenido en cuenta.