Hipismo

Pronósticos Saratoga Race: picks y el dato clave para el viernes 14 de agosto

La información para combinar en el programa de diez competencias

Por

Darwin Dumont
Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 08:00 am
Pronósticos Saratoga Race: picks y el dato clave para el viernes 14 de agosto
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Este viernes sigue la actividad hípica en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de diez carreras. La jornada incluye el Smart and Fancy Stakes de $200,000 y la primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m., hora venezolana.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Datos hípicos para Saratoga, New York

De las diez carreras programadas, cinco fueron diseñadas en pista de arena y cinco en grama. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1,600m, arena/dirt (1:10 p.m. VEN)

  • Who's Your Zaddy (6) terminó en un meritorio tercer lugar la última vez, y ese resultado sugiere que puede mejorar su actuación aquí.
  • Into The Light (1) y Jets Rio (3) también merecen ser considerados.

Segunda carrera: 1.100m, grama/turf (1:44 p.m. VEN)

  • Atlas A Eye (9) terminó en un sólido segundo lugar en esta misma distancia y pista la última vez, y se merece consideración.
  • Southern Kiss (6) y Split The Blanket (7) también merecen ser considerados.

Tercera carrera: 1,600m, grama/turf (2:18 p.m. VEN)

  • Cosmic Year (2) es ganador de tres carreras en distancia similares. A pesar de sus más recientes hay que considerarlo.
  • Georgia Magic (9) parece el rival a batir tras su impresionante victoria en Saratoga la última vez.
  • Intellect (5) quedó segundo por poco en esta misma pista recientemente y merece ser considerado.

Cuarta carrera: 1,400m, arena/dirt (2:52 p.m. VEN)

  • Toga D'oro (4) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y podría ser la mejor opción.
  • Abrigado (5) y Daiquiri Sommelier (2) también merecen ser considerados.

Quinta carrera: 1,600m, arena/dirt (3:26 p.m. VEN)

  • Asked and Answered (8) tiene buenas figuraciones en sus más recientes. Viene de participar en el Jim Dandy S. (G2). Hay que estar presente con él.
  • Disparate Impact (1) terminó en un sólido segundo lugar en esta misma pista la última vez y parece ser el rival a batir.
  • Old Time Rocknroll (6) merece ser tenido en cuenta.

Sexta carrera: 1,700m, grama/turf (4:00 p.m. VEN)

  • BALIAGE (8) lidera el mercado y parece ser la favorita en esta primera competición. Defiende el “dato clave” de la jornada. Para las combinaciones May December (4) y Cut Your Losses (5).

Séptima carrera: 1,800m, arena/dirt (4:34 p.m. VEN)

  • Glen Airy (7) se perfila como el rival a batir tras quedar segundo por muy poco en la categoría de hándicap en Churchill Downs. Fever Night (4) y Apalta (9) también merecen ser tenidos en cuenta.

Octava carrera: 1,400m, arena/turf (5:09 p.m. VEN)

  • Contrary Thinking (2) ha tenido un desempeño consistente en este nivel, con un segundo puesto en su última carrera, y parece ser el rival a batir.
  • Bold Strength (7) ganó de forma impresionante en Churchill Downs la última vez.
  • Eliminate (5) llega tras una victoria en Belmont.

Novena carrera: 1,100m, grama/turf (5:44 p.m. VEN)

  • Miss Vyvyanne (6) ganó una carrera de Grado 2 en Woodbine la última vez y se perfila como la favorita gracias a su buen estado de forma reciente.
  • Munnings Express (10) ganó el Johnstone Stakes aquí la última vez.
  • Zeitlos (9) terminó segundo en el Caress Stakes en este mismo hipódromo.

Décima carrera: 1,700m, grama/turf (6:19 p.m. VEN)

  • About Face (2) parece el rival a batir tras quedar segundo la última vez. Nos agrada para cerrar con victoria.
  • Languid (7) quedó subcampeón en Saratoga la última vez.
  • Duty (8) también merece ser tenido en cuenta.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?